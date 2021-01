Oppo Reno Pro 5G भारत में लॉन्च; मिलेगी 8GB RAM, 4 कैमरे और कई खूबियां! जानें कीमत

Power packed #OPPOReno5Pro 5G smartphone with industry-first AI Highlight Video, MediaTek Dimensity 1000+ chipset, 3D Borderless Sense Screen & more for an Infinite experience.Now available for Rs.35,990 only. Sale starts on 22nd Jan.Pre-Order Now: https://t.co/HTEw3paoPd pic.twitter.com/m1vhIJAeA7