बिग बिलियन डेज में खुली ग्राहक की किस्मत, iPhone 13 किया बुक, डिलीवर हुआ iPhone 14

नई दिल्ली. हाल ही में फ्लिपकार्ट ने Big Billion Days Sale की मेजबानी की थी, जहां कंपनी ने आईफोन 13 पर शानदार डिस्काउंट दिया था. सेल में फोन को 50,000 रुपये तक की कीमत पर बेचा गया था. सेल में मिल रहे इस शानदार ऑफर के चलते लोगों ने जमकर iPhone 13 की खरीदारी की. ज्यादा मिलने के चलते फ्लिपकार्ट को ऑर्डर तक कैंसिल करने पड़े. ऑर्डर कैंसिल करने को लेकर हाल ही में फ्लिपकार्ट अपने यूजर्स के निशाने पर आ गया है.

फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट नहीं मिलने पर कई यूजर्स ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली. इतना ही नहीं ट्विटर पर #doglaflipkart ट्रेंड करने लगा. इस दौरान कई यूजर्स ने फ्लिपकार्ट पर सेल के दौरान अपना वादा पूरा न करने के आरोप लगाए. हालांकि इस सब के बीच एक ग्राहक की किस्मत उस समय चमक गई जब उसे iPhone 13 के बदले लेटेस्ट iPhone 14 डिलीवर कर दिया गया.

ऑर्डर रिटेल बॉक्स के स्क्रीनशॉट किए अपलोड

दरअसल, एक यूजर ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया कि उसके एक फॉलोवर को iPhone 13 के बजाय एक iPhone 14 डिलीवर कर दिया गया है. उसने iPhone 13 को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था. यूजर ने कथित ऑर्डर और रिटेल बॉक्स के स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए है, जो iPhone 14 लेबलिंग की पुष्टि करता है.

One of my follower ordered iPhone 13 from Flipkart but he recieved iPhone 14 instead of 13 😂 pic.twitter.com/FDxi0H0szJ

— Ashwin Hegde (@DigitalSphereT) October 4, 2022