PDF फाइल को Word में कन्वर्ट करना है आसान, इन 3 तरीकों से पल भर में होगा काम, खुद सबको बताएंगे आप

PDF File Converter: पीडीएफ कन्वर्ट करने की ज़रूरत सबको कभी न कभी तो पड़ती ही है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें PDF को एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए. दरअसल PDF को डायरेक्ट एडिट नहीं किया जा सकता है. इसके लिए इसे वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है.

PDF एक फाइल फॉर्मेट है जिसे Adobe द्वारा डेवलप किया गया है. आइए जानते हैं कि हम एक PDF फाइल को WORD फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. यहां हम आपको 3 तरीके बता रहे हैं, जिसमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- टीवी-पंखा सब चलाता है ये छोटू जनरेटर, चार्ज करने के लिए न बिजली चाहिए न तेल

1)ऑनलाइन फ्री PDF टू Word कन्वर्टर

जब भी हमें किसी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना होता है तो इसे आसानी से किसी भी फोन या पीसी पर किया जा सकता है. इसके लिए हमें सिर्फ गूगल पर पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर सर्च करना होता है और यह देखा जा सकता है कि फ्री में कितने सारे वेबसाइट्स PDF से word में कन्वर्ट कर रहे हैं.

a)किसी भी एक वेबसाइट को ओपन करें.

b) वहां PDF फाइल को अपलोड करें. ड्रॉपबॉक्स, ड्रैग एन ड्राप और फ्रॉम कंप्यूटर ऑप्शन से अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं.

c) इसके बाद ‘Convert to Word’ ऑप्शन सेलेक्ट करें और ‘Convert’ ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

d)इसके बाद आपकी PDF फाइल Word में कन्वर्ट हो जाएगी और इससे Download कर सकते हैं.

2) Google Doc की मदद से करें कन्वर्ट

a) सबसे पहले Google Docs ओपन करें और गूगल अकाउंट से लॉग इन करें.

b) यहां ‘File’ आइकन पर क्लिक करें और PDF फाइल को अपलोड कर दें.

यहां आप अपने गूगल ड्राइव से भी फाइल खोल सकते हैं या अपने डिवाइस से अपलोड कर सकते हैं.

c) अब ‘Open’ पर क्लिक करें. जब एक बार यह फाइल ओपन हो जाए तब ऊपर लिखे Open with गूगल Docs के साइड में बने हुए ट्रायंगल पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ‘Open with Google Docs’ पर क्लिक करें.

d) अब इसे फाइल में जाकर ‘Download’ ऑप्शन पर क्लिक करके इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके वर्ड फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- गदर मचा रहा है ऑफर, iPhone 14 पर इतनी बड़ी छूट कि हर कोई खरीदने के लिए तैयार! ग्राहकों की मौज

3)Microsoft Word से भी हो जाएगा काम

a) सबसे पहले MS Word ओपन कर लें, और ‘File’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

b) अब Dropdown-menu में से ‘Open’ पर क्लिक करें, उसके बाद अपने PDF फाइल को कंप्यूटर पर सर्च करें, और उसे वहां से ओपेन कर लें.

c) अब सामने दिख रहे मैसेज पर आपको ‘OK’ क्लिक करना होगा.

d) अब PDF फाइल Word में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरह एडिट किया जा सकता है.

Tags: Mobile Phone, Tech news, Tech news hindi, Tech Tricks