Poco F4 5G: कन्फर्म हो गई 12GB रैम और 256 GB स्टोरेज, वो भी UFS 3.1 के साथ, कीमत लीक

नई दिल्ली. Poco F4 5G में इतनी ज्यादा रैम होगी कि फोन के हैंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा. इसमें 12GB तक LPDDR5 RAM + 256GB स्टोरेज की पुष्टि की गई है. यह स्टोरेज इसलिए खास हो जाता है, क्योंकि यह UFS 3.1 पर आधारित है. मतलब डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होगा.

Xiaomi ब्रांड के इस Poco हैंडसेट के जल्द ही भारत में ग्लोबल डेब्यू करने की उम्मीद है. चीनी ब्रांड ने पहले पुष्टि की थी कि स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 870 SoC द्वारा संचालित होगा. हाल ही में एक लीक में Poco F4 5G की भारत में कीमत का खुलासा हुआ है.

कथित तौर पर चीनी कंपनी के स्मार्टफोन से संबंधित कुछ लाइव तस्वीरें भी कुछ दिनों पहले ऑनलाइन लीक हुई थीं. Poco F4 5G के भारतीय वेरिएंट को भी कथित तौर पर गीकबेंच बेंचमार्किंग वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, Poco F4 का भारतीय मॉडल भी हाल ही में IMEI डेटाबेस पर देखा गया था.

ब्रांड ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी

ऊपर इस फोन के बारे में जो कुछ बताया गया है इसकी पुष्टि खुद पोको इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए कर दी है. ट्वीट के अनुसार, उसका आगामी पोको F4 5G 12GB LPDDR5 रैम + 256GB स्टोरेज क्षमता के साथ आएगा. स्मार्टफोन में UFS 3.1 स्टोरेज भी होगा. पोको ने हाल ही में “एवरीथिंग यू नीड” टैगलाइन के साथ भारत में स्मार्टफोन के वैश्विक लॉन्च की घोषणा की. चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने यह भी पुष्टि की थी कि Poco F4 5G स्नैपड्रैगन 870 SoC को स्पोर्ट करेगा.

With 256GB of storage, you don’t have to think but keep doing what you ❤️ more. POCO F4 5G has #EverythingYouNeed.#MadeOfMAD pic.twitter.com/JCKZ3iklJh

— POCO India (@IndiaPOCO) June 12, 2022