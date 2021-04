PUBG फैंस के लिए अच्छी खबर; आ रहा है नया शूटर गेम ‘Sci-Fi’, कहा जा रहा है PUBG2!

1/2PUBG's working on an open-world sci-fi shooter game. The project's codenamed: Vertical. It's built on UE4, a pre-built engine, as such I can imagine them looking to release this game after 2-3 years.Is this the PUBG2 game that was mentioned? If so, guess it's not a BR. pic.twitter.com/XugVZ0203q— PlayerIGN (@PlayerIGN) April 10, 2021

क्राफ्टन (Krafton) कंपनी ने PUBG मोबाइल गेम को बनाया है जो की अब दूसरे मोबाइल गेम्स (mobile Game) पर भी काम कर रही है. PUBG मोबाइल गेम दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मोबाइल गेम्स में से एक है. KRAFTON कंपनी अब नए शूटर गेम SCI-FI को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो की एक बैटल रॉयल की जगह एक शूटर गेम है. इसके साथ ही कंपनी PUBG: New State पर भी काम कर रही है जो गेमर्स में बैटल रॉयल एक्सपीरिएंस को बढ़ाएगी.क्राफ्टन का नया Sci-Fi शूटर गेम अभी अपने निर्माण की पहली प्रक्रिया में है. इसके लॉन्च के लिए 2 से 3 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी PUBG मोबाइल 2 पर भी काम कर रही है और ये कंपनी का नया वर्टिकल प्रोजेक्ट हो सकता है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसी गेम को PUBG2 कहा जा रहा है.PUBG-NEW State की बात करें तो इस गेम की प्री-बुकिंग को एंड्रॉयड के लिए चालू कर दिया है, जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम के लिए 10 मिलियन प्री-रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं. कंपनी ने इस गेम के लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये गेम इस साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि कंपनी ने ये ज़रूर कहा कि 2021 की दूसरी तिमाही में इस गेम की कुछ रीजन में टेस्टिंग की जाएगी.PUBG: New State 2051 पर बेस्ड है, जिसमें शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे. इस नए गेम में प्लेयर्स मैप का विस्तार कर सकते हैं और इसमें मैप को छोड़ भी सकते हैं. PUBG: New State नए ग्राफिक्स के साथ आएगा जो गेमर्स को मोबाइल पर रियल फाइट का अनुभव देगा. इस गेम में गेमर्स को नेक्स्ट जेनरेशन सर्वाइवल और गन इस्तेमाल करने जैसे फीचर्स मिलेंगे जो कि फाइटिंग गेमिंग अनुभव को अलग बना देंगे.