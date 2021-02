PUBG Mobile 2: आ रहा है PUBG का नेक्स्ट वर्जन, जानिए भारत में लाॅन्च होगा या नहीं?

पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. पबजी मोबाइल (pubg mobile 2) को इस सप्ताह के अंत तक ग्लोबली लॉन्च किया जा सकता है. खबर है कि Krafton पबजी मोबाइल (krafton pubg) के सीक्वल पर काम कर रहा है. जल्द ही इसे लॉन्च किया जा सकता है. बता दें कि Krafton Inc ने नये बैटल रॉयल गेम (new battle royale games)की लॉन्चिंग का ऐलान Youtube पर वीडियो टीजर से किया है. ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी गई है.मिली जानकारी के मुताबिक, इसमें गेम के ग्राफिक्स, स्टोरी और गेमप्ले की जानकारी दी गई है. यह बिल्कुल ओरिजिनल PUBG गेम की तरह होगा. बता दें कि इसका नाम PUBG Mobile 2 होगा. यह PUBG मोबाइल (pubg mobile 2.0) गेम नेक्स्ट सीरिज होगी. PUBG Mobile 2 यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) और (Apple App Store) जैसे दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. बता दें कि गेम की लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी पबजी ग्लोबल इन्विटेशनल एसस 2021 (PUBG Global Invitational.S 2021) टूर्नामेंट की घोषणा कर सकती है.भारत में लाॅन्चिंग की बात की जाय तो अभी तक भारत में PUBG मोबाइल 2 के लॉन्च के बारे में कुछ नहीं कहा जा गया है. पबजी मोबाइल 2 (PUBG : New State) गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन भारत में करना चाहते हैं, उन्हें अभी इंतजार करना होगा. यह गेम फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है. इस गेम को भारत में उस वक्त लॉन्च किया जाएगा, जब PUBG Mobile से प्रतिबंध हटता है. बता दें कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में PUBG मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया था और तब से PUBG मोबाइल इंडिया के रिटर्न को मंजूरी नहीं मिली है. हालांकि, कंपनी ने चीनी निवेशक Tencent गेमिंग से खुद को अलग कर लिया है और कोरियाई कंपनी के क्राफ्टन इंक (krafton inc)के साथ काम कर रही है. अब krafton inc पबजी मोबाइल के सीक्वल पर काम कर रहा है. ऐसे में पबजी मोबाइल 2 पूरी तरह से नया गेम होगा. हालांकि, PUBG Mobile 2 को भारत में लॉन्च करना पूरी तरह से असंभव भी नहीं है.