PUBG Mobile में आएगा नया अपडेट, वीकल में मिलेंगे बुलेट प्रूफ टायर्स और कई फीचर्स

Coming in Update 0.15.0, the BRDM-2 replaces the Armored UAZ and provides safety and security when racing to reach the zone line. Don't try to shoot the tires out on this amphibious vehicle, they're bulletproof! pic.twitter.com/LxEOd3zyXz — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) October 4, 2019

In Update 0.15.0 PUBG MOBILE is reaching new heights, literally! Ledge Grab will allow you to reach new spots, and attack from new angles never before possible; are you ready to climb your way to victory? pic.twitter.com/T9VSZeSNYQ

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) October 4, 2019



Update 0.15.0 is going to be an absolute blast this October, with the addition of exploding fuel canisters! Set traps for your enemies, or react quickly and use them in firefights to secure the tactical advantage. How will you use this new addition to PUBG MOBILE? pic.twitter.com/DrYIjK5n6h

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) October 6, 2019

पबजी मोबाइल (PUBG Mobile) में बहुत जल्द एक नया अपडेट (New Update) आने वाला है. इस मशहूर खेल के ऑफीशियल ट्विटर हैंडल (Official Twitter Handle) से इस बात का पता चलता है. हालांकि, बिल्कुल सही से इस बात का पता नहीं है कि कब तक यह version 0.15.0 आ जाएगा. लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इस महीने के अंत तक यह आ जाएगा.अच्छी खबर यह है कि पबजी मोबाइल में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसके लिए प्लेयर्स काफी दिन से चाह रहे थे. पिछले कुछ अपडेट में विज़ुअल चेंज (Visual Changes) हुए थे लेकिन आने वाले अपडेट में वास्तव में फीचर्स में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.सबसे पहले हमारे पास बीआरडीएम (BRDM-2) है. यह नया वाहन है जो कि आर्मर्ड यूएज़ेड (Armed UAZ) को रिप्लेस करेगा. प्ले ज़ोन (Play Zone) के बाहर होने पर इसमें फ्लेयर गन (Flayer Gun) का प्रयोग किया जा सकता है. अगर इसके लुक्स की बात करें तो टैंक की तरह दिखने वाले इस वीकल में डैमेज झेलने का काफी क्षमता है साथ ही टायर्स पंक्चर नहीं होते क्योंकि ये बुलेटप्रूफ हैं.अगला फीचर है लेज ग्रैब (ledge grab). जब से गेम को लॉन्च किया गया है तब से लेकर अब तक का संभवतः यह सबसे बड़ा बदलाव होगा. इसकी सहायता से प्लेयर्स अब बिल्डिंग के कोने व कंटेनर और क्रेट्स जैसे दूसरे सामान को पकड़ने में कामयाब होंगे. इससे प्लेयर्स अब उन स्थानों पर भी आसानी से पहुंच पाएंगे जहां पर पहले पहुंचना मुश्किल था.अब गैस कैन एक्सप्लोड हो सकती है. अब इस नए अपडेट से गैस कैन में आग लग सकती है. इसके लिए आपको गैस को शूट करना होगा. तो अब तैयार हो जाइए इस नए फीचर के साथ पबजी खेलने के लिए.