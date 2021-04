PUBG: New State! जानें किन फीचर्स से लैस होगा PUBG का नया गेम, मिलेगा मैप, हथियार और गाड़ियां

PUBG: New State को PUBG Studio ने बनाया है जिसका पब्लिशर Krafton है, जो कि PC वर्ज़न प्लेयर्स Unknown Battleground (PUBG) का पब्लिशर भी है. कंपनी ने पिछले हफ्ते PUBG: New State की आधिकारित तौर पर घोषणा की है. घोषणा के समय कंपनी ने इसका एक ट्रेलर भी दिखाया है, जिसमें नए मैकेनिक्स,गेमप्ले, ग्राफिक्स के साथ-साथ आधुनिक हथियारों और गाड़ियों को दिखाया गया है.इस गेम की घोषणा के बाद इसे गूगल पे पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव कर दिया गया है. इस गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन जल्द ही ऐप स्टोर पर भी लाइव किया जाएगा. PUBG: New State का gameplay काफी हद तक PUBG Mobile से मिलता जुलता ही है.PUBG: New State में दिए गए ग्राफ़िक्स PUBG मोबाइल की तुलना में ज़बरदस्त और लाजवाब हैं. इसके ग्राफ़िक्स को साल 2051 की थीम के आधार पर बनाया गया है. Google Play में इस गेम के पेज पर दी जानकारी के मुताबिक, ग्राफिक्स के लिए ग्लोबल इल्युमिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और डेवलपर का मानना है कि मोबाइल गेमिंग में उपलब्ध सबसे असली ग्राफ़िक्स के साथ आने वाला ओपन वर्ल्ड गेम है. इस गेम को Unreal Engine के आधार पर बनाया गया है.PUBG: New State का गेम प्ले काफी हद तक PUBG मोबाइल जैसा ही होगा. PUBG: New State के बैटल ग्राउंड में भी 100 प्लेयर्स एक मैप में उतरेंगे और इनमें से किसी एक प्लेयर या एक टीम को जीतना होगा. गेम में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़िया और हथियार PUBG मोबाइल जैसी ही हैं. PUBG: New State में गेम के कंट्रोल्स और उनकी डिफॉल्ट प्लेसमेंट को कुछ हद तक PUBG मोबाइल जैसा ही दिया गया है.नए PUBG: New State में कई नए आधुनिक हथियारों को शामिल किया गया है. इसमें प्लेयर्स को कई अटेचमेंट्स के साथ-साथ स्किन्स के विकल्प की सुविधा भी मिलेगी. इस गेम में फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों तरह की गाड़ियों को आधुनिक किया गया है. पुरानी गाड़ियों को नया रंग देकर पेश किया गया है जिसमे Buggy जैसी गाड़ी भी शामिल है.गेम के टीज़र से पता चला है की इसमें ड्रोन और Ballistic Shield को भी शामिल किया है जो गेम में एक अलग रोमांच भर देंगे.PUBG: New State में एक बिल्कुल नया मैप देखने को मिलेगा जो काफी हद तक PUBG मोबाइल वाले Erangel जैसा दिखाई देगा. इस मैप का साइज 8x8 होगा. अंदाजे के मुताबिक इस नए मैप का नाम TROI हो सकता है.