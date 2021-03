1 हफ्ते के अंदर PUBG New State काे मिले 50 लाख से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली. पबजी के New State काे लेकर गेम प्लेयर्स में कितना क्रेज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि PUBG New State के प्री-रजिस्ट्रेशन में ही 50 लाख से ज्यादा हाे चुके हैं वाे भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर. मालूम हाे इस गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन काे हाल ही में गूगल प्ले पर किया गया था. पबजी के इस गेम काे पबजी माेबाइल 2 भी कहा जा रहा है. PUBG New State का प्री रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टाेर पर 25 फरवरी काे किया था और अब तक इस गेम काे 50 लाख से ज्यादा डाउनलाेड मिल गए है. भारत में पबजी बैन हाेने के चलते भारत में इसे डाउनलाेड नहीं किया जा सकता. इस गेम काे साउथ काेरिया की वीडियाे गेम हाेल्डिंग कंपनी Krafton ने बनाया है. अभी यह भी साफ नहीं है कि यह गेम भारत में लॉन्च हाेगा भी या नहीं.

Krafton गेम काे मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस से खुश है और कंपनी ने ट्विट करके इसकी जानकारी दी है. कंपनी ने यह कहा था कि गेम के लिए प्री रजिस्टर्ड करने वालाें काे गाड़ी के लिए स्पेशन स्किन भी मिलेगी. कंपनी ने गेम का एक ट्रेलर भी शेयर किया है. ट्रेलर में माैजूदा पबजी माेबाइल जैसा ही बैटल राेयाल थीम नजर आती है लेकिन गेम काे साल 2051 पर आधारित किया है ताे गाड़ियां व हथियार भी उस दाैर के हिसाब से शानदार और कई फीचर्स वाले बनाए है. लेकिन कही ना कही गेम पूरी तरह पबजी से ही प्रभावित नजर आता है. ऐसा लगता है कि कंपनी भी चाहती है प्लेयर्स काे नया अनुभव ताे मिले लेकिन पैटर्न और कमांड्स वैसी ही रहेगी ताे खेलने में और ज्यादा मजा आएगा.

