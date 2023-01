सिनेमा लवर्स ध्यान दें! इस दिन महज 99 रुपये में मिलेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने का मौका, यहां से करें बुकिंग

नई दिल्ली. अगर आप फिल्में थिएटर में देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. PVR Cinemas द्वारा देश में फिल्म प्रेमियों को जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है. दरअसल मल्टीप्लेक्स चेन सिनेमा लवर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है और सभी लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर मूवी देखने का मौका दे रहा है. कस्टमर्स इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और PVR जाकर किसी भी मूवी को बस 99 रुपये में देख सकते हैं.

PVR सिनेमा द्वारा सभी शोज के लिए इस ऑफर को पेश किया गया है. यानी चाहे शो सुबह 9 बजे का हो या रात 11:30 बजे का सभी सभी टिकट 99 रुपये में मिलेंगे. हालांकि, ये ऑफर केवल केवल 20 जनवरी के लिए लागू होगा. जोकि शुक्रवार है.

PVR Cinema Lover’s Day ऑफर

इस ऑफर के तहत सभी ग्राहक 20 जनवरी की मूवी के लिए टिकट महज 99 रुपये में बुक कर सकेंगे. ऑफर की कीमत सभी समय के शो के लिए लागू होगी. हालांकि, ये कीमत केवल मेनस्ट्रीम सीट के लिए होगी. 4DX और IMAX एक्सपीरिएंस ऑफर करने वाली प्रीमियम स्क्रीन इस डील का पार्ट नहीं होंगी.

We are celebrating the magic of movies at a magical price for #CinemaLoversDay! Watch movies at #PVR for just ₹99 on 20th Jan’23.

Applicable for any movie, any show; so book your tickets ASAP!

Book your tickets now: https://t.co/TGQXYwiL22#MoviesAt99 #CinemaLovers #Offer pic.twitter.com/f6MVphkVnT

