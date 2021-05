Amazon दे रहा घर बैठे 15,000 रुपये जीतने का मौका! घर बैठे करना होगा ये आसान काम

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 20 मई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.Which Of These Phrases Can You Use On Alexa To Take You To The Games Page?All Of These.Indian Army’s Lieutenant Colonel Bharat Pannu Recently Broke A Guinness World Record In Which Of The Following Areas?Fastest Solo Cycling.Recently Which Band Featured In An Amul Advertisement Due To Their Upcoming Single ‘Butter’?3: BTS.Which Of These Countries Has Reportedly Decided To Drop Out Of The Forthcoming Tokyo Olympics?4: North Korea.Name This Animal, Who Was Elle Woods’ Pet In Legally Blonde?5: Chihuahua.Whose Soldiers Discovered This Famous Stone Written With Three Scripts, Held In The British Museum?6: Napoleon.