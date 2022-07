लोगों को खूब पसंद आ रहा है Realme का GT Master Edition स्मार्टफोन, 20 लाख यूनिट बिके

नई दिल्ली. Realme ने GT Master Edition स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद से ही दुनियाभर में धूम मचा रहा है. कंपनी ने एक साल में फोन के 20 लाख यूनिट बेच दिए है. रियलमी के सीईओ स्काई ली ने ट्विटर पर इसका खुलासा किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि स्मार्टफोन सीरीज ने बिक्री में 2 मिलियन (20 लाख) यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है.

रियलमी ने पिछले साल जीटी मास्टर और जीटी एक्सप्लोरर मास्टर को वैश्विक स्तर पर पेश किया था. दोनों मॉडल जापानी कंपनी नाओटो फुकुशावा ने डिजाइन किया था. लॉन्च होने के बाद से दोनों स्मार्टफोन्स के अलग-अलग डिजाइन ने उनकी लोकप्रियता और मांग को बढ़ा दिया. गौरतलब है कि दोनों फोन में से जीटी मास्टर एडिशन की बिक्री अधिक हुई थी, जबकि जीटी एक्सप्लोरर मास्टर की बिक्री सीमित रही.

रियलमी GT मास्टर एडिशन के फीचर

फोन में कंपनी 1080×2400 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.43 इंच का फुल एचडी+ Samsung Super AMOLED डिस्प्ले दे रही है. यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह फोन दो वेरिएंट- 6GB+128GB और 8GB+256GB में उपलब्ध है. फोन में स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया गया है.

I’m glad to see that everyone is excited about the realme GT Master Edition Series so that we can have this great achievement! #realmeGT2ExplorerMasterEdition inspired by the adventurous spirit will be available soon. Stay tuned! pic.twitter.com/KZGD0VnakQ

— Sky Li (@skyli_realme) July 1, 2022