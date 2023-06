नई दिल्ली. चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी (Realme) अगले हफ्ते भारत में एक नई स्मार्टफोन सीरीज रियलमी 11 प्रो को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी 8 जून को Realme 11 Pro सीरीज को पेश करेगी. इस सीरीज के तहत कंपनी दो फोन Realme 11 Pro और Realme 11 Pro+ को पेश करेगी.

इस फोन के लॉन्च से पहले डिवाइस के रैम और स्टोरेज ऑप्शन को लेकर भी खुलासा हो चुका है. अब, लीक हुई जानकारी में इसके लॉन्च ऑफर और प्री-ऑर्डर की तारीख भी सामने आई है. इसमें फोन की कीमत को लेकर भी दावा किया गया है.

ये भी पढ़ें- WhatsApp के डिलीट मैसेज को पढ़ सकेंगे अब आप, बस करना होगा राइट-लेफ्ट टैब क्लिक

स्मार्टफोन के साथ फ्री मिलेगी 4499 रुपये की स्मार्टवॉच

एक लोकप्रिय टिपस्टर सुधांशु अंभोरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्टर शेयर की है, जो रियलमी 11 प्रो सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर पीरियड और ऑफर का खुलासा करती है. इसके मुताबिक, रियलमी 11 प्रो सीरीज को 8 जून से 14 जून तक प्री-बुक किया जा सकता है. खास बात है कि इस स्मार्टफोन को प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 4,499 रुपये की Realme Watch 2 Pro फ्री में मिलेगी.

realme 11 Pro Series 5G offline pre-orders will start from June 8. Those who pre-order the phone will get realme Watch 2 Pro worth ₹4499 for FREE. #realme11ProSeries5G #realme11Pro #realme11ProPlus pic.twitter.com/wr9dLTVxYD

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) June 3, 2023