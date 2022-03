बेहतरीन कैमरा और दमदार बैटरी जैसी खूबियों से लैस है Realme 9 5G Smartphone

Realme 9 5G Price in India: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी ने कल अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था. कंपनी ने Realme 9 5G नाम से भारत में नया स्‍मार्टफोन पेश किया है. तमाम खूबियों से लैस ये स्मार्टफोन 14 मार्च से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप, 810 5G प्रोसेसर और 90Hz वाली अल्ट्रा स्मूथ डिस्पले वाले इस स्मार्टफोन में कई औप भी खूबियां हैं. बजट रेंज के इस स्मार्टफोन को भारत में निम्न मध्यवर्गिय लोगों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है. यह स्मार्टफोन Meteor Black और Stargaze White कलर में पेश किया गया है.

Realme 9 5G स्मार्टफोन के स्‍पेसिफ‍िकेशंस

Realme 9 5G स्‍मार्टफोन Android 11 पर चलता है. इसमें डुअल नैनो सिम स्‍लॉट दिया गया है. फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है. इसमें 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है. यह स्मार्टफोन मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 810 प्रोसेसर से ऑपरेट होता है. इसे 6GB तक LPDDR4X रैम के साथ जोड़ा गया है.

यह भी पढ़ें- Flipkart Big Saving Days Sale: इतना सस्ता स्मार्ट टीवी! जल्दी करो, फिर नहीं मिलेगा मौका

Realme के इस फोन में 128GB तक इनबिल्ट स्टोरेज है. आप इसे एसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ा सकते हैं. फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ V5.1, GPS/ A-GPS का सपोर्ट दिया हुआ है. पावर बैकअप के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी दी हुई है. यह फोन 18W क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है.

Realme 9 5G स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया हुआ है. इसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है. साथ में मोनोक्रोम पोर्ट्रेट सेंसर और f/2.4 अपर्चर लेंस वाला मैक्रो कैमरा शामिल है. सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 16-मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है.

Now unboxing the #realme9 5G!

Packed with:

🚀 Dimensity 810 5G Processor

🚀 90Hz Ultra Smooth Display

🚀 48MP AI Triple Camera

and lots more!

First Sale at 12 PM, 14th March, on https://t.co/HrgDJTI9vv & @Flipkart.#SpeedOfLight #realme9series 5G

— realme (@realmeIndia) March 10, 2022