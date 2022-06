भारत में 20 जून को लॉन्च होगा Realme C30,कम बजट में मिलेंगे दमदार फीचर्स

नई दिल्ली. Realme ने 20 जून को भारत में अपना बजट-स्मार्टफोन Realme C30 लॉन्च करने की घोषणा की है. Realme ने अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि लॉन्च इवेंट 20 जून को दोपहर 12.30 बजे होगा. पोस्ट में स्मार्टफोन के डिजाइन, कलर वेरिएंट और डिस्प्ले के बारे में कुछ जानकारी भी दी गई है. इसमें फोन के यूनिसोक प्रोसेसर, बैटरी, वजन और मोटाई शामिल है. Realme C30 को फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा.

Realme C30 की आधिकारिक माइक्रोसाइट से पता चला है कि फोन Unisoc T612 चिपसेट द्वारा संचालित होगा और इसमें 5,000 एमएएच की बैटरी होगी. कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि स्मार्टफोन का वजन 182 ग्राम होगा और यह 8.5 मिमी मोटा होगा. फोन में पीछे की तरफ वर्टिकल स्ट्राइप डिजाइन दिया गया है, जो इसे एक यूनिक लुक देता है.

Unisoc T612 प्रोसेसर से लैस होगा फोन

आधिकारिक टीजर के अनुसार Realme C30 का बैक टेक्सचर होगा और यह हरे और नीले रंग के विकल्पों में उपलब्ध होगा. इसमें वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले और फ्लैट किनारे होंगे. Realme C30 एक ऑक्टा-कोर Unisoc T612 प्रोसेसर से लैस होगा. इसमें 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी. स्मार्टफोन में 6.58-इंच की फुल HD + IPS स्क्रीन मिलेगी. यह 13MP का रियर कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा के साथ आएगा. फोन के पीछे की तरफ LED फ्लैश मिलेगी.

— realme (@realmeIndia) June 16, 2022