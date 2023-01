धूम मचाने आ रहा Coca-Cola फोन, सामने आई पहली झलक, जानिए क्या है खासियत?

नई दिल्ली. रियलमी के कोका-कोला फोन को हाल ही में एक ऑनलाइन लीक रेंडर में देखा गया था. पिछले कुछ दिनों में हैंडसेट को लेकर कई अफवाहें ऑनलाइन सामने आई हैं. इस बीच फोन की तस्वीर भी सामने आ गई है. लीक हुई तस्वीर से लोगों को कथित स्मार्टफोन के डिजाइन का संकेत भी मिला, जिसकी पुष्टि अब रियलमी ने कर दी है. कंपनी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक नए ब्रांडेड हैंडसेट का टीज जारी किया है. हालांकि, कोका-कोला फोन के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में कोई डिटेल जारी नहीं की है. फिलहाल कंपनी ने रीब्रांडेड Realme 10 4G के साथ स्मार्टफोन मार्केट में डेब्यू करने की इत्तला दी है.

रियलमी कोका-कोला स्पेशल एडिशन फोन के लिए एक बनाए गए नया लैंडिंग पेज ने कंफर्म किया है कि कंपनी एक नए ब्रांडेड फोन पर काम कर रही है. पेज पर लिखा है, Realme रिफ्रेश जा होने के लिए तैयार है. हालांकि, कंपनी ने फोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. हैंडसेट के रियर पैनल का डिजाइन हाल ही में टिपिस्टर मुकुल शर्मा द्वारा ट्विटर पर लीक किया गया था.

डुअल कैमरा सेंसर

आने वाले कोका-कोला फोन की लीक इमेज में फोन को लाल रंग में डुअल कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश और दाएं किनारे पर वॉल्यूम रॉकर के साथ दिखाया गया है. फोन के पिछले हिस्से पर राउंडे ऐज और कोका-कोला की ब्रांडिंग दिखाई गई है. फिलहाल फोन के स्पेसिफिकेशंस के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

Something is fizzing at #realme. Watch this space for more: https://t.co/Dcxkz0SBa1#StayTuned pic.twitter.com/wQkfjgOY1R

— realme (@realmeIndia) January 27, 2023