Realme Narzo 50 स्मार्टफोन 24 फरवरी को होगा लॉन्च, जानें फोन से जुड़ी हर बात

Realme Narzo 50 Launch and price in India: स्मार्टफोन निर्माता रियलमी (Realme) अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo 50 लॉन्च करने जा रहा है. यह फोन 24 मार्च को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा. Realme ने हाल ही में भारत में Narzo 50 सीरीज के Narzo 50A और Narzo 50i फोन लॉन्च किए थे. Narzo 50 इस सीरीज का एकदम नया फोन है.

Realme India ने भारत में Realme Narzo 50 की लॉन्चिंग की जानकारी अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है. हालांकि कंपनी ने लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है. रियलमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में लिखा है Realme Narzo 50- Coming Soon.

इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि नया फोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा. Realme Narzo 50 के लिए एक इनफार्मेशन पेज भी बना किया गया है. बताया जा रहा है कि कंपनी Realme Narzo 50 को गेमिंग स्मार्टफोन के रूप में पेश कर रही है.

— realme (@realmeIndia) February 17, 2022