Realme TechLife Watch R100: रियलमी ने लॉन्च किया ब्लूटूथ कॉलिंग वाला स्मार्टवॉच, जानिए कीमत और खासियतें

नई दिल्ली. रियलमी इंडिया के ब्रांड रियलमी टेकलाइफ (Realme Techlife) ने गुरुवार को अपना लेटेस्ट स्मार्टवॉच रियलमी टेकलाइफ वॉच आर100 (Realme Techlife Watch R100) को लॉन्च किया. यह स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन, SPO2 सेंसर जैसे कई दमदार फीचर्स से लैस है. इसकी कीमत 3,999 रुपये है, लेकिन सीमित समय के लिए इसे सिर्फ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है.

रियलमी टेकलाइफ वॉच आर100 एक क्लासिक व्रिस्टवॉच है जो कि सर्कुल डायल के साथ आती है. इस स्मार्टवॉच में 100 से ज्यादा वॉच फेस का सपोर्ट मिलता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.2 मिलता है जो कि कॉल को सपोर्ट करता है. इस वॉच में 380mAh की बैटरी दी गई है जो कि एक बार फुल चार्ज होने पर 7 दिनों तक चल सकती है.

Presenting the #realmeTechLifeWatchR100 with:

👉Bluetooth Calling

👉100+ Sports Modes

👉7-Day Battery Life

& much more!#StayInTouchOnTheGo

Priced at ₹3,499*

*Special launch price

First Sale at 12 PM, 28th June.

Know more: https://t.co/RQQuxSeCRy pic.twitter.com/COMQlh6JB7

— realme TechLife (@realmeTechLife) June 23, 2022