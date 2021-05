5G फोन Realme X7 Max भारत में आज लॉन्च के लिए तैयार, मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट; लीक हुई कीमत

रियलमी (Realme) भारत में आज अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme X7 Max 5G लॉन्च करने के लिए तैयार है. फोन की लॉन्चिंग दोपहर 12.30 बजे शुरू होगी. फ्लिपकार्ट पर इस फोन को लिस्ट किया गया है, जिससे इस फोन के कुछ फीचर्स का पता चल गया है. खास बात ये है ये फोन भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा, जो MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ आएगा. साथ ही इसमें कैमरे के तौर पर 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और पावर के लिए 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा. आइए जानते हैं किन फीचर्स के साथ आ सकता है नया 5जी फोन रियलमी X7 मैक्स....



इसमें 6.43-इंच फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और पंच-होल कटआउट के साथ आएगा. फोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 1200 प्रोसेसर के साथ 12GB तक की रैम और 128GB तक की स्टोरेज मिलेगी. फ्लिपकार्ट पर बने पेज से यह भी पुष्टि होती है कि रियलमी ने नए फोन के लिए रेसिंग गेम एसफाल्ट 9 लीजेंड्स के साथ पार्टनरशिप की है.



कैमरे के तौर पर रियलमी X7 Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. फोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलेंगे.

