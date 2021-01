Republic Day 2021: इस खास मौके पर दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें WhatsApp Stickers, जानें तरीका

आज (26 जनवरी) देशभर में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. अगर आप आज देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाई देना चाहते हैं तो वॉट्सऐप के ज़रिए स्टिकर भेजना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस बार कोरोना काल में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए वॉट्सऐप के ज़रिए वर्चुअली बधाई दिया जा सकता है. अगर आप भी फैमिली या दोस्तों को वॉट्सऐप स्टिकर से विशेज़ देना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे..आइए जानते हैं पूरा तरीका..>>सबसे पहले बता दें कि ये तरीका एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है. तो सबसे पहले WhatsApp ओपन करें और कोई भी एक चैट खोल लें.>>इसके बाद टाइपिंग बॉक्स में दिए गए Smiley आइकन पर टैप करें. यहां आपको मौजूदा स्टिकर पैक दिए जाएंगे.>>इसके बाद स्टिकर आइकन पर टैप करना होगा. यहां आपको '+' के आइकन पर टैप करना होगा.>>ये आइकन यूज़र को स्टिकर सेक्शन में टॉप-राइट कॉर्नर में मिल जाएगा.>>अब '+' आइकन पर टैप करें, और फिर जब आप स्क्रोल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ‘Get more stickers’ का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको टैप करना होगा.>>यहां क्लिक करने के बाद आपको Google Play Store पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.>>यहां आप WhatsApp stickers for Republic Day सर्च करें. इसके बाद इन्हें डाउनलोड कर लें. फिर जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ‘Add to WhatsApp’ का ऑप्शन मिलेगा. इस पर टैप कर दें.>>इसके बाद आप फिर से WhatsApp ओपेन कर लें, और जिसे चाहें उसे रिपब्लिक डे का स्टिकर सेंड करें.