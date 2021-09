Samsung की Big TV फेस्टिवल सेल! सस्ते में खरीदें 55 इंच स्मार्ट TV और कई डिजिटल प्रोडक्ट्स

सैमसंग ने अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले दो ऑफर्स की पेशकश की है. सैमसंग ने ‘Big TV Festival’ और ‘Home Like Never Before’ नाम से दो ऑफर्स लॉन्च किए हैं. इन ऑफर्स के तहत ग्राहक सैमसंग के टीवी और डिजिटल प्रॉडक्ट्स पर भारी छूट का फायदा उठा सकते हैं. कंपनी के इन ऑफर्स में ग्राहकों के लिए कैशबैक और EMI की सुविधा भी दी जा रही है. सैमसंग का ये ऑफर देश के सभी बड़े रिटेल स्टोर्स पर 25 सितंबर से 10 नवंबर, 2021 तक लागू रहेंगे.

Big TV फेस्टिवल: सैमसंग ने Big TV फेस्टिवल ऑफर के तहत अपने शानदार बड़े साइज़ के स्मार्ट टीवी की पेशकश की है. इसमें 55-इंच और इससे बड़े स्क्रीन वाले Neo QLED और QLED TV, 75-इंच और इससे बड़े Crystal 4K UHD टीवी शामिल हैं. स्मार्ट टीवी के इस ऑफर्स के साथ सैमसंग 1,04,900 रुपये तक का फ्री साउंडबार, इजी EMI, 20% तक कैशबैक, स्मार्ट टीवी पर 3 साल और QLED टीवी पर 10 साल की No स्क्रीन बर्न इन वारंटी भी दे रही है.

(ये भी पढ़ें- काफी सस्ता मिल रहा है 12GB तक RAM वाला पॉपुलर OnePlus 5G फोन, मिलेगा 64MP कैमरा)

Samsung QLED टीवी

सैमसंग QLED टीवी अपने नाम के साथ-साथ शानदार डिज़ाइन और एडवांस्ड पिक्चर क्वालिटी के लिए मशहूर है. सैमसंग की इस टीवी में Quantum Dot टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो टीवी के ब्राइटनेस लेवल को ऑप्टिमाइज़ करती है. इसके साथ ही इसमें बेहतरीन सिनेमेटिक एक्सपीरिएंस देने के लिए Object Tracking Sound (OTS) और Active Voice Amplifier (AVA) जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इसके साथ ही इसमें Bixby और Alexa जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

Home Like Never Before

इस ऑफर के तहत कंपनी ग्राहकों को रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और एयर कंडीशनर की खरीद पर शानदार ऑफर्स पेश कर रही है. इस ऑफर में ग्राहकों को 25% तक कैशबैक, इजी EMI और कॉम्प्लिमेंटरी बोरोसिल किट पेश की जा रही है. साथ ही एक की खरीद पर यूज़र्स को 5 साल तक की वारंटी और मुफ्त इंस्टॉलेशन भी दी जाती है.

Samsung Spacemax Family Hub

सैमसंग Spacemax Family हब में Home Control फीचर दिया गया है, जो SmartThings ईकोसिस्टम की मदद से काम करता है. इसकी मदद से यूज़र्स कनेक्टेड एप्लायंसेज को अपनी जरुरत के हिसाब से कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करके यूज़र्स अपने पूरे घर को एंटरटेनमेंट जोन में बदल सकते हैं, साथ ही हाई क्वालिटी ऑडियो से म्यूजिक सुनने का आनंद भी ले सकते हैं.

(ये भी पढ़ें- WhatsApp की एक Setting बदल कर बचा सकते हैं फोन स्टोरेज और मोबाइल डेटा! जानें आसान तरीका)

Samsung Curd Maestro Refrigerators

सैमसंग का रेफ्रिजिरेटर भारतीय ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. यह ‘Make For India’ इनोवेशन के तहत डिज़ाइन किया गया पहला ऐसा रेफ्रिजिरेटर है जो, खाना ठंडा करने के साथ साथ ऑटोमेटिक दही भी जमाता है. कंपनी का ये रेफ्रिजिरेटर हर बार एक ही कंसिस्टेंसी की हेल्दी और हाइजीनिक दही बनाने में सक्षम है. सैमसंग की इस दही बनाने वाली रेफ्रिजिरेटर टेक्नोलॉजी को ICAR-National Dairy Research Institute (NDRI), करनाल द्वारा रेकमेंडेशन मिली हुई है.