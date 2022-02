आ रहा है सैमसंग का सबसे दमदार स्मार्टफोन Samsung Galaxy S22 Ultra, जानें क्या है इसमें खास

Samsung Galaxy S22 5G Launch Date, Price, and specifications: पिछले कुइ महीनों से सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ के बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म था. लेकिन अब इन चर्चाओं को विराम लगने जा रहा है. क्योंकि सैमसंग 9 फरवरी को अपनी अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन की शुरुआत करने जा रहा है. सैमसंग फ्लैगशिप की अगली पीढ़ी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

सैमसंग अपना अब तक का सबसे दमदार स्मार्टफोन Samsung Galaxy S22 को बाजार में उतारने जा रहा है. सैमसंग की गैलेक्सी एस22 सीरीज में S22+ और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे.

तस्वीरें लीक

www.sammobile.com पर तो Samsung Galaxy S22 Ultra की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं.

वेबसाइट पर कहा गया है कि सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है. अब सैमसंग भी इस डिवाइस को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा है. सैमसंग ने पुष्टि की है कि वह 9 फरवरी, 2022 को अपनी अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप लाइनअप का अनावरण करेगी.

दमदार कैमरा

वेबसाइट में कहा गया है कि Samsung Galaxy S22 Ultra को सबसे ज्यादा आकर्षण उसके कैमरे को लेकर है. बताया गया है कि गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा कैमरा नमूना बहुत ही शानदार है. Samsung Galaxy S22 Ultra स्मार्टफोन में 12-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेंसर के साथ एक 108-मेगापिक्सेल वाइड-एंगल सेंसर के साथ आएगा. डुअल 10-मेगापिक्सल सेंसर भी होंगे. इनमें एक 3x और दूसरा 10x ऑप्टिकल जूम के साथ होगा.

Join us as we break the rules to set the epic standard at #SamsungUnpacked, February 9, 2022.

Register at https://t.co/DIakqCsiiZ pic.twitter.com/EBALmwQv0b

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 25, 2022