पैंट की जिप खुली है बाबू, बंद कर लो! स्मार्ट पैंट यूजर के फोन पर भेजेगी अलर्ट, अलग लेवल पर जा रही दुनिया

Smart Pant : स्मार्ट टीवी, स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट चश्मे की अपार सफलता के बाद पेश है स्मार्ट पैंट. एक ऐसी पैंट जो पहनते ही आपको बता देगी कि भईया हमको पहन लिया गया है, जो बटन या जिप खुली रह जाए तो फट से अलर्ट भेज देगी कि बंद कर लो. अब देखिए अंग्रेजी की डिक्शनरी में एक शब्द होता है स्मार्टी पैंट्स. इसका मतलब होता है ऐसा इंसान, जो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो सबकुछ जानता हो. इसी तरह आपका स्मार्ट पैंट फुल ऑन अपडेटेड रहेगी.

पर इस स्मार्ट पैंट की बात हम कर काहे रहे हैं, असल में ट्विटर पर Guy Dupont नाम का एक अकाउंट है. इसी नाम से इनका यूट्यूब अकाउंट भी है, जिसके साढ़े 12 हजार सब्सक्राइबर्स हैं. Guy Dupont एक डेवलपर हैं और उनका काम है जिंदगी को आसान बनाने वाले छोटे-मोटे हैक्स बनाना, उन्हें ट्राई करना, कोई और हैक बताए तो उसे भी एक्सपेरिमेंट करना.

Guy Dupont को उनके किसी दोस्त ने आइडिया दिया कि तुम ऐसी कोई डिवाइस काहे नहीं बना लेते, जो पैंट की जिप खुली रह जाने पर अलर्ट दे दे. अब ये तो आप भी मानेंगे कि पैंट की जिप खुली रह जाना आमतौर पर लोगों के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है. पैंट की जिप खुली न रह जाए, इसका भी लोग खास ख्याल रखते हैं. पर अगर कोई ऐसी डिवाइस बना दी जाए जो जिप के खुले रह जाने की जानकारी दे दे, तो बुरा क्या है. तो Guy Dupont बना दी डिवाइस और उसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो ट्विटर पर डाला.

वीडियो की शुरुआत में वो अपनी पैंट की जिप खोलते दिख रहे हैं, तो वीडियो में पहले ही अलर्ट दे दिया कि ये कोई ऐसा-वैसा वीडियो नहीं है. इस वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही पैंट की जिप खुलती है, फोन पर इसका अलर्ट आ जाता है.

If you know me, you know one of my favorite things to do is speedrun product ideas from my friends. One requested “Pants that detect when your fly is down for too long and send you a notification”. Currently seeking investors. pic.twitter.com/Mz3IDnCLaG

— Guy Dupont (@gvy_dvpont) May 23, 2023