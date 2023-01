गीजर की कीमत में आ जाता है Solar Water Heater, फायदे जानेंगे तो आज ही ऑर्डर कर देंगे आप

हाइलाइट्स सर्दियों में आप सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सोलर वाटर हीटर की कीमत गीजन जितनी है होती है. इससे आपकी जेब पर बिजली के बिल का बोझ नहीं पड़ता है.

नई दिल्ली. सर्दियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में ठंडे पानी से नहाना, कपड़े धोना या पानी से जुड़ा कोई भी काम करना काफी मुश्किल होता है. इसलिए, ठंड से बचने के लिए लोग अपने घरों में वॉटर हीटर का उपयोग करते हैं, ताकि पानी को गर्म करके उसको इस्तेमाल में लाया जा सके. पानी गर्म करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर इस्तेमाल करते हैं. इससे उन्हें गर्म पानी तो मिल जाता है, लेकिन बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है. आमतौर पर बाजार में गीजर खरीदने के लिए आपको 10,000 से 20,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि सोलर वाटर हीटर को भी आप समान कीमत पर खरीद सकते हैं और बिजली के बिल की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

मार्किट में इस समय ETC सोलर वॉटर हीटर और FPC सोलर वॉटर हीटर उपलब्ध हैं. बता दें कि FPC टाइप सोलर वॉटर हीटर गर्म जलवायु परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन देता है जबकि ETC टाइप सोलर वॉटर हीटर ठंडी जलवायु परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करता है.

ETC और FPC वॉटर हीटर की कीमत

ETC सोलर वॉटर हीटर की कीमत 15,000 रुपये से 55,000 रुपये है. 100 लीटर कैपेसिटी वाले ETC सोलर को 15,000 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं, FPC वॉटर हीटर की कीमत 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक है. अगर बात करें इलेतक्ट्रिक गीजर, तो बाजार में एक अच्छे गीजर की कीमत 10,000 से 20,000 रुपये के बीच है. साथ ही यह बिजली काफी मात्रा में बिजली की खपत भी करते हैं.

बिजली की बचत

बता दें कि सोलर वॉटर हीटर एक सोलर सिस्टम है जो सोलर पावर से पानी को गर्म करता है. इसके लिए यह सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करता है. सोलर वाटर हीटर में पानी की टंकी होती हैं जिससे गर्म पानी को आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप सोलर वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बिजली 70-80% तक बिजली की बचत कर सकते हैं.

मिलती है सब्सिडी

सरकार सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने पर सब्सिडी भी देती है. हालांकि, हर राज्य में सोलर सिस्टम पर सब्सिडी के लिए अलग-अलग निर्देश हैं. इसलिए सोलर वॉटर हीटर पर सब्सिडी अलग-अलग हैं.

