इस साल सोनी लॉन्च करेगी PlayStation VR के ये शानदार 6 नए गेम्स

नई दिल्ली. जापान की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी (Sony) ने PlayStation VR के लिए छह नए गेम्स(Games) लॉन्च किए हैं, जो पूरे साल के दौरान लॉन्च किए जाएंगे. इन गेम्स को नए वर्चुअल रियलिटी के साथ पॉपुलर गेम Doom 3 के साथ कुछ और नए गेम्स को भी शामिल किया गया है. इन सब गेम्स में Doom 3 की रिलीज डेट को कंपनी ने रिवील किया है जो की 29 मार्च को दोनों 4 और 5 प्लेस्टेशन कंसोल पर रिलीज होगी.

Doom 3 गेम 2004 के गेम और गेम्स के दो एक्सपेंशन 'Resurrection of Evil ' और 'The Last Mission ' का पुराना एडिशन है. गेम को PS -VR की गन जैसी डिज़ाइन किया गया है. इस गेम का एक छोटा ट्रेलर भी जारी किया गया था जिसमे इसके ग्राफ़िक्स और गेमप्ले को प्रीव्यू किया गया है. वर्चुअल रियलिटी के साथ रिलीज होने वाला ये दूसरा डूम गेम है, इससे पहले 2017 में VR Original Doome VFR को रिलीज किया गया था.

सोनी ने जिस दूसरे गेम को रिलीज कर रही है वो है वर्टिगो स्टूडियोज की 'After The Fall '. यह गेम 2020 की शुरुआत में प्लेस्टेशन VR और डेस्कटॉप VR दोनों पर लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टालना पड़ा.

सोनी 'I Expect You to Die ' का दूसरा सीक्वल 'I Expect You to Die 2' को लॉन्च करेगी. इस गेम में जासूस-थीम वाली पहेलियाँ शामिल हैं. 2016 में रिलीज ये काफी पॉपुलर VR गेम है.

सोनी एक नया गेम जिसे Fracked का नाम दिया गया है, और जिसे nDream द्वारा डेवेलोप किया गया है. इस गेम स्कीइंग, क्लाइम्बिंग, जिप लाइनिंग और डक-एंड-कवर कॉम्बैट शूटिंग गेम है. ये गेम सोनी कंसोल के दोनों जेनरेसन के प्लेस्टेशन पर इस गर्मियों में रिलीज होगी.

'Song in the smoke ' जिसे 17-बिट द्वारा डेवेलोप किया गया है. ये वर्चुअल गेम आपको एक रहस्मयी दुनिया की सैर कराती है जहा आपको हंटिंग, क्राफ्टिंग जैसे स्किल द्वारा खुद को सर्वाइव करना पड़ेगा. ये गेम इस साल के बीच कभी रिलीज होगा.

सोनी ने 'Zenith ' की रिलीज की भी घोषणा की. यह एक एनीमेशन युक्त मल्टीप्लयेर रोल प्लेइंग गेम है. इस गेम को किकस्टार्टर पर फंडेड किया गया था. ये गेम एक हाई टेक फैंटसी वर्ल्ड में स्थित है जिसमे आपको चारो तरफ क्लाइम्बिंग और स्कीइंग करने पड़ेंगे.