घर बैठे आसानी से जीत सकते हैं 50 हज़ार रुपये! जानें Amazon quiz सवालों के सही जवाब

Amazon App quiz June 6, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने सवालuiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 7 जून को घोषित किया जाएगा.



उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.सवाल 1: In April 2021, Priyanka Mohite from Maharashtra became the first Indian woman climber to scale which mountain?



जवाब 1: (B) Annapurna.



सवाल 2: Natanz nuclear site is located in which country?



जवाब 2: (A) Iran.



सवाल 3: Which global tech giant announced the acquisition of AI-based technology company Nuance Communications for $19.7 billion?



जवाब 3: (C) Microsoft.



सवाल 4: This picture shows which of the following?



जवाब 4: (D) The longest river.



सवाल 5: Name this member of the Giraffe family.



जवाब 5: (D) Okapi.