नई दिल्ली. एक समय था जब बीमारी का पता करने के लिए डॉक्टरों के पास नब्ज़ देखने या फिर आंख या नाखून का रंग देखने के लिए अलावा कोई तरीका नहीं था. समय बदला, मेडिकल साइंस में तरक्की हुई और बीमारियों का पता करने के लिए अलग-अलग तरह की तकनीक विकसित हुई. अब गूगल के CEO सुंदर पिचाई का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी डिवाइसेस डेवलप की जाएंगी जो केवल आंख का स्कैन करके शरीर की हर बीमारी का पता लगा लिया करेंगी. सीटी स्कैन, एक्सरे जैसी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी. उनका कहना है कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव हो पाएगा.

असल में ट्विटर पर सुंदर पिचाई का एक वीडियो वायरल है. वीडियो 2018 के गूगल IO इवेंट का है. यह वीडियो पूर्व नेवी ऑफिसर और राइटर हरिंदर एस सिक्का ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, “XRay, CTscan और MRI को गुड बाय. दिल की बीमारियों का पता आंख को स्कैन करके लगाया जा सकेगा. डॉक्टरों को अब शरीर के अंदर का क्लियर व्यू मिल सकेगा : सुंदर पिचाई.”

इस वीडियो में सुंदर पिचाई बता रहे हैं कि AI दुनिया के कई फील्ड्स में बड़े बदलाव लाने वाला है. इनमें हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा.

Good bye to CT Scan,MRI, Xray. Cardiovascular events can be predicted by eye scan.

Doctors can now get clear view of what is inside the body of a patient. Sundar Pichai, Google AI pic.twitter.com/bOq8VLnB2M

— Harinder S Sikka (@sikka_harinder) June 18, 2023