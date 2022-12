लैपटॉप पर File सेव करके भूल गए हैं नाम? तो इन तरीकों से चुटकियों में खोजें

हाइलाइट्स फाइल नेम भूल जाने पर इसे मिलते जुलते नाम से भी सर्च कर सकते हैं. Cortana की मदद लेकर किसी भी पुरानी फाइल को सर्च करना बेहद आसान है. फाइल या एक्सटेंशन टाइप लिखने के बाद इसे चुटकियों में सर्च कर सकते हैं.

नई दिल्ली: लैपटॉप पर काम करते समय फाइल्स सेव करने के बाद कई बार लोग इसे नाम देना भूल जाते हैं. जल्दबाजी होने पर किसी भी डॉक्यूमेंट या एक्सेल फाइल को रैंडम नाम से सेव कर देते हैं. ऐसी स्थिति में इसे सर्च करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है. जरूरत पड़ने पर कई बार लोग इसे सर्च करने में घंटों लगा देते हैं. क्या आपको भी पुरानी फाइलें सर्च करने में परेशानी होती है और इसे बहुत जल्दी खोज निकालना चाहते हैं? नाम डालकर इसे सर्च करना बहुत आसान होता है.

अगर नाम भूल गए हों और इसकी जरूरत हो तो 4 अलग-अलग टिप्स को अपनाकर इसे बहुत जल्दी खोजने में आसानी होगी. किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप.

रीसेंट फाइल ऐसे करें सर्च

हाल फिलहाल में किसी फाइल को सेव करने के बाद इसे सर्च करना बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले एप्लिकेशन में जाने के बाद रीसेंट डॉक्यूमेंट फोल्डर के ऊपर क्लिक करें. यहां आपको सभी फाइलें देखने को मिल जाएंगी. इसके अलावा किसी फिल्म या वेब सीरीज या फोटो डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद भी इसे रीसेंट फोल्डर में सबसे ऊपर देख सकते हैं. इसके बाद अपने अनुसार इसे नाम देकर कहीं भी सेव कर लें.

मिलते-जुलते नाम से करें सर्च

किसी भी फाइल का नाम भूल जाने या फिर मिलते जुलते नाम याद रहने पर इसे बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले विंडोज के ऊपर क्लिक कर स्टार्ट मेन्यू में चले जाएं. यहां मिलते जुलते नाम जो भी आपको याद हो उसे लिखने के बाद सर्च करें. इस तरह अधिकतर फाइल्स मिलने की संभावनाएं होती है.

एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट टाइप

एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट टाइप की मदद से इसे सर्च करना बेहद आसान है. अगर आप किसी एमएस वर्ड फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए ‘.docx’ या ‘.doc’ टाइप कर सर्च करें. एक्सेल फॉर्मेट में अगर फाइल हो तो इसके लिए xls लिखें. ऑडियो या वीडियो फाइल सर्च करने के लिए mp3 या mp4 लिख सकते हैं.

Cortana से सर्च करें फाइल्स

किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए टास्कबार या कॉर्टाना के ऊपर क्लिक करें. यहां आपको रीसेंट एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी. Pick up where you left off के तहत रीसेंट फाइल्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिल जाती है. इसके अलावा फाइल का नाम डालकर भी इसे सर्च कर सकते हैं.

