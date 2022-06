भारत में 20 जून को लॉन्च होगा Tecno Pova 3, मिलेगी 7,000 mAh की दमदार बैटरी

नई दिल्ली. Tecno Pova 3 अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने जा रहा है. हालांकि Tecno ने देश में पहले ही फोन के लॉन्च की पुष्टि कर दी थी, लेकिन कंपनी ने अब इसके आधिकारिक लॉन्च की तारीख की घोषणा कर दी है. Tecno Pova 3 एक दमदार बैटरी वाला किफायती स्मार्टफोन होगा. Tecno Pova 3 भारत में 20 जून को लॉन्च होगा.

Tecno Pova 3 लॉन्च होने के बाद अमेजन के माध्यम से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी ने डिवाइस के बारे में कई डिटेल साझा की हैं. डिवाइस में 7,000mAh की बैटरी, 50MP ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप और 6.9-इंच फुल HD + डिस्प्ले होगी. यह तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, ब्लू और सिल्वर में उपलब्ध होगा.

Tecno Pova 3 की कीमत

Tecno Pova 3 को हाल ही में फिलीपींस में PHP 8,999 (लगभग 13,350 रुपये) की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. Amazon के लिस्टिंग पेज पर टीज किए गए स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए भारत में आने वाला Tecno Pova 3 वही होगा जो मई में फिलीपींस में आया था. इससे यह भी पता चलता है कि भारत में Tecno Pova 3 की कीमत 15 हजार के आस-पास होगी.

