अगले हफ्ते लॉन्च होगा Tecno Pova 5G, जानें क्या है इस स्मार्टफोन में खास

Tecno Pova 5G Smartphone: किफायती स्मार्टफोन मुहैया कराने वाली कंपनी टेक्नो जल्द भी अपना नया मोबाइल फोन Tecno Pova 5G लॉन्च करने जा रही है. टेक्नो के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी शेयर की गई है. कंपनी ने फोन के बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन टेक्स एक्सपर्ट की मानें तो Tecno Pova 5G स्मार्टफोन अगले हफ्ते लॉन्च किया जा सकता है.

Tecno Pova 5G स्मार्टफोन को पिछले महीने नाइजीरिया में लॉन्च किया था. Tecno ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक टीज़र शेयर किया है. इसमें बताया गया है कि Tecno Pova 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर की जाएगी.

18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

बताया जा रहा है कि नया टेक्नो पोवा 5जी फोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर से लैस है. फोन में 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज दी गई है. फोन की बैटरी 6,000mAh की है. इसमें 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है.

टेक्नो पोवा 5जी में कनेक्टिविटी के लिए डीटीएस स्पीकर्स, ब्लूटूथ वी5.2, वाई-फाई, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एफएम रेडियो और हेडफोन जैक शामिल हैं.

फुल एचडी+ डिस्प्ले

Tecno Pova 5G स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 आधारित HiOS पर चलता है और इसमें 6.9 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले है. फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर से लैस है. फोन में एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए हुए हैं.

The experience of the future is closer than before!

Gear up to explore powerful performance, endless possibilities, ultimate speed, and stay tuned to #UnlockThe5thDimension with #POVA5G.#UnlockThe5thDimension #TECNO #TECNOMobiles #ComingSoon #PowerOf5thDimension #PowerofPova5G pic.twitter.com/RvtkscgZ6l

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) February 3, 2022