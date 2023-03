भारत में जल्द सस्ता फोन पेश करेगी Tecno, शानदार होगा लुक, फीचर्स भी मिलेंगे धांसू

नई दिल्ली. इस महीने भारत में Tecno एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. जानकारी के मुताबिक Tecno Spark 10 Universe को डब किया गया है. यह डिवाइस एंट्री-लेवल सेगमेंट में आएगा. कंपनी के एक प्रमोशनल कंपैन में फोन के कई स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया है. Spark 10 Pro में FHD+ रेजोलूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.8 इंच का पंच-होल डिस्प्ले हो सकता है. सेल्फी क्लिक करने के लिए फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिल सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी स्पार्क 10 यूनिवर्स अगले सप्ताह भारत में लॉन्च कर सकती है. स्मार्टफोन के ब्लू शेड सहित कई अलग-अलग कलर ऑप्शन में आने की उम्मीद है. फिलहाल डिवाइस की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि यह 10,000 रुपये सेगमेंट में आएगा.

Tecno Spark 10 pro के स्पेसिफिकेशन

उम्मीद है कि स्मार्टफोन में FHD + रेजोलूशन डिस्प्ले के साथ वाटर-ड्रॉप नॉच डिस्प्ले होगा. प्राइस सेगमेंट को देखते हुए स्क्रीन IPS LCD पैनल हो सकती है. फोन का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है.यह एक MediaTek Helio G88 SoC द्वारा संचालित होगा.

Get ready to MAKE IT BIG!

Only 3 days left until the release of the Spark 10 Universe. 🔥💥#Tecno #Spark10Universe #NewLaunch #MakeItBig #3daysleft #ComingSoon pic.twitter.com/WTVhFbNCyq

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) March 17, 2023