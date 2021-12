Tecno Spark Go 2022 भारत में लॉन्च, 8000 रुपये में खरीदें शानदार स्मार्टफोन

New Mobile Phones in India: अगर आप कम कीमत पर एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो टेक्नो मोबाइल (TECNO Mobile) कंपनी ने आम आदमी की पॉकेट को ध्यान में रखते हुए शानदार मोबाइल फोन लॉन्च किया है. Tecno ने कम रेंज में Tecno Spark 8 Pro के लॉन्च के साथ एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन Tecno Spark Go को रिफ्रेश भी किया है. कंपनी का नया Tecno Spark Go 2022 एक बजट स्मार्टफोन है, जो 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है.

भारतीय मोबाइल बाजार में टेक्नो के कई बजट मोबाइल फोन मौजूद हैं. टेक्नो ने हाल ही में Tecno Spark 8 Pro लॉन्च किया है. इस फोन की लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने अच्छी डिमांड वाले Tecno Spark 8 Pro का नया वर्जन भी पेश किया है.

टेक्नो स्पार्क की कीमत (Tecno Spark Go 2022 Price)

Tecno Spark Go 2022 की कीमत महज 7,499 रुपये है. नया मॉडल पुराने डिवाइस से बस 200 रुपये महंगा है. इस फोन को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन से खरीदा जा सकता है. यह मोबाइल फोन सिंगल रैम और स्टोरेज मॉडल 2GB + 32GB में आता है. यह फोन Turquoise Cyan और Atlantic Blue रंग में मौजूद है.

टेक्नो स्पार्क गो के फीचर्स (Tecno Spark G0 Specifications)

नए Tecno Spark Go स्मार्टफोन के फीचर्स पिछले साल लॉन्च हुए स्पार्क गो फोन जैसे ही हैं. यह फोन वाटर-ड्रॉप स्टाइल नॉच और DTS स्टीरियो साउंड इफेक्ट के साथ लॉन्च किया गया है. टेक्नो स्पार्क गो फोन Android 11 (Go edition) पर काम करता है और इसमें SoPlay 2.0 फीचर है. सोप्ले 2.0 फीचर की मदद से यूजर्स म्यूजिक ट्रैक बना सकते हैं. इस फोन में HiParty ऐप भी पहले से इंस्टॉल किया हुआ आता है, जो कई डिवाइस पर एक ही ट्रैक को एक साथ चला सकता है.

नए Tecno Spark Go में एक 6.52-इंच HD+ स्क्रीन दी गई है. इसके बैक में दो कैमरा सेंसर हैं, जिनमें से एक 13MP का मेन लैंस है और एक AI लैंस है. सेल्फी के लिए फोन के सामने एक 8MP सेल्फी कैमरा है, जिसमें फ्रंट-फेसिंग LED फ्लैश भी है.

दमदार बैटरी

टेक्नो स्पार्क गो फोन में 5000mAh बैटरी पैक दिया हुआ है. कंपनी का दावा है कि बैटरी का टॉक टाइम 29 घंटे है. यह डिवाइस IPX2 स्प्लैश रेसिस्टेंट के साथ आता है. Wi-Fi, Bluetooth, Micro-USB और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स भी हैं. इस फोन की बैक पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है.

