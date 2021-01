बहुत परेशान करता है Telegram का नोटिफिकेशन फीचर, इस Settings को ऑफ करने पर मिलेगा छुटकारा

वॉट्सऐप (WhatsApp) की नई पॉलिसी आने के बाद कुछ लोग इसे न पसंद कर रहे हैं. ऐसे में सिक्योरिटी के लिए लोग सिग्नल (Signal) और टेलिग्राम की तरफ जा रहे हैं. लेकिन टेलिग्राम ऐप (Telegram) में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जो कई बार बहुत परेशान करते हैं. हम में बहुत सारे लोग फोन की फालतू नोटिफिकेशन (telegram notification) से बहुत परेशान रहते हैं, और इस मामले में टेलिग्राम आपकी दिक्कतों को और बढ़ा देता है.टेलिग्राम में जब भी कोई नया यूज़र जॉइन करता है, हर बार इसकी नोटिफिकेशन मिलती है. यानी कि अगर आपके फोन में 230 लोग कॉन्टैक्ट हैं, और एक दिन में कोई 5 लोग टेलिग्राम इंस्टॉल करते हैं तो आपके फोन में उन सभी की नोटिफिकेशन आती है. इसके अलावा इसमें अपने आप नए कॉन्टैक्ट की चैट विंडो टेलिग्राम में ओपेन हो जाती है.लेकिन अच्छी बात ये है कि यूज़र्स इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एंड्रॉयड और ऐपल में तरीका है. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा.>>इसके लिए सबसे पहले Telegram ओपेन करके स्क्रीन के नीचे दिए गए नैविगेशन टैब में से Settings में जाएं.>>इसके बाद Notifications and Sound में जाएं, उसके बाद नीचे स्क्रोल करके New Contact पर टैप करें.>>यहां Toggle Off करें (ध्यान रहे कि ये ग्रीन कलर में न हो, बल्कि ग्रे कलर का रहे).>> इसके बाद आपको नए कॉन्टैक्ट के जॉइन होने वालों की नोटिफिकेशन आपको मिलना बंद हो जाएगी. हालांकि इससे चैट सिंक होना नहीं बंद होगी, यानी कि चैट ओपेन करने पर आपको नई चैट बॉक्स दिखाई देगी. टेलीग्राम को वास्तव में अपने कॉन्टैक्ट सिंकिंग को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और ये भी देखना होगा कि नए कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन को कैसे हैंडल किया जाता है.