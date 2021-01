WhatsApp Privacy Policy Row: यूरोप ओर भारत के लिए अलग-अलग पॉलिसी क्यों! सरकार कर रही है समीक्षा

यूरोपीय यूनियन में व्हाट्सऐप की यूजर्स समझौते को उदार रूप में देखा जाता है, जबकि भारत में यह व्यापक है और इसमें ऐसे शब्द हो सकते हैं जो यूजर्स की गोपनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं.''

इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है. नई पॉलिसी से गुस्साए लोग व्हाट्सऐप छोड़ कर दूसरे मैसेजिंग ऐप की ओर रुख कर रहे हैं. अब व्हाट्सऐप की पैरेंट कंपनी और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक (Facebook) ने भारत के अखबारों में फुल पेज ऐड देकर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सफाई दी है. वहीं, सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार व्हाट्सऐप (WhatsApp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी की समीक्षा कर रही है.टाईम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) में व्हाट्सऐप के हालिया कदम को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है. आईटी मंत्रालय में हाई लेवल पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है. भारत में डेटा सुरक्षा के संदर्भ में सरकार चिंतित है क्योंकि वर्तमान में कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है. एक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (Personal Data Protection Law) को लेकर एक बिल संसद में है लेकिन कानून बनने में कुछ समय लग सकता है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ''खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने सरकार से व्हाट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के ऊपर रोक लगाने की मांग की है. कैट ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उसे (व्हाट्सऐप) इसे लागू करने से रोका जाना चाहिए या फिर उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जानी चाहिए.हाल ही में व्हाट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है. ये प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू हो जाएगी. व्हाट्सऐप ने इसमें बताया कि वह कैसे यूजर्स के डेटा का प्रोसेस करती है और उन्हें (डेटा को) फेसबुक के साथ किस तरह से शेयर करती है. अपडेट में यह भी कहा गया कि व्हाट्सऐप की सर्विस का उपयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी, 2021 तक नई शर्तों व नीति (New Terms and Policy) से सहमत होना होगा.