तुरंत OFF कर दें एंड्रॉयड की ये Settings, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

हाइलाइट्स वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग की वजह से स्मार्टफोन हैक होने की संभावना बनी रहती है. स्मार्टफोन और अलग-अलग ऐप्स की लोकेशन हमेशा को ऑन रखने से बचें. सेंसिटिव लॉक स्क्रीन को भी ऑफ रखें, इससे कोई भी ओटीपी देख सकता है.

एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स की सुविधा के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जिसकी मदद से लोग अपने काम को आसान तो बना लेते हैं, लेकिन इसे ऑफ करना भूल जाते हैं. इन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से कई बार हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं स्मार्टफोन हैक होने की भी संभावना हो जाती है. फोन की 5 ऐसे सेटिंग्स हैं जिन्हें ऑफ कर आप डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं.

इसके अलावा आपके बारे में किसी और को बगैर बताए जानकारी नहीं मिलेगी. कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिन्हें हमेशा स्मार्टफोन के लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके बावजूद भी लोग इसे ऑन रखते हैं.

Wi-Fi and bluetooth scanning

वाईफाई की मदद से लोग किसी और से इंटरनेट लेकर इस्तेमाल करते हैं. वहीं दूसरी तरफ ब्लूटूथ फीचर से गाने सुनने के अलावा डेटा ट्रांसफर करने की भी सुविधाएं मिलती है. कुछ लोग इसे हमेशा ऑन रखते हैं. इसकी वजह से खतरनाक नेटवर्क से कनेक्ट होने पर डेटा चोरी होने की संभावना बनी रहती है. इसे ऑफ करने के लिए सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करें. इसके बाद लोकेशन पर क्लिक कर वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग को ऑफ कर दें.

Location is always on

गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते समय लोकेशन ऑन रखना बहुत जरूरी है. इसकी मदद से जगह की दूरी चेक करते हैं. ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल रूट देखने के लिए करते हैं. सही स्थान पर पहुंच जाने के बाद कई बार लोग इसे ऑफ करना भूल जाते हैं.

इसे ऑफ करने के लिए सेटिंग में जाकर लोकेशन के ऊपर क्लिक करें. इसके बाद लोकेशन सर्विस और फिर गूगल लोकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर इसे ऑफ कर दें. इसके अलावा ऑटो डिलीट हिस्ट्री को भी ऑन कर सकते हैं.

Personalised ADS

स्मार्टफोन चलाते समय लोग विज्ञापनों से परेशान हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों को इसी ऑफ करने के बारे में जानकारी नहीं है. इन विज्ञापनों से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर manage your Google account पर क्लिक करें. इसके बाद डेटा एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करें. टर्न ऑफ पर्सनलाइज एड्स के ऊपर क्लिक कर इसे हमेशा के लिए ऑफ कर दें.

Apps location

स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें हमेशा लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है इसके बावजूद भी लोग इसे ऑन रखते हैं. लोकेशन की परमिशन को ऑफ करने के लिए स्मार्टफोन की सेटिंग पर क्लिक करें. इसके बाद ऐप्स में जाकर ऐप मैनेजर पर क्लिक करें. इसके बाद किसी भी एक ऐप के ऊपर क्लिक करें. अब परमिशन में जाकर सभी ऐप्स की एक-एक कर लोकेशन को ऑफ कर दें.

Sensitive content on lock screen

कई बार लोग स्मार्टफोन में लॉक तो लगाकर रखते हैं इसके बावजूद भी इसे बगैर खोले ओटीपी देख लेते हैं. इसे सेंसिटिव कंटेंट ऑन लॉक स्क्रीन कहते हैं. इसे जितना जल्दी हो सके ऑफ कर दें. इसके लिए स्मार्टफोन की सेटिंग पर क्लिक करें. अब नोटिफिकेशन में जाकर सेंसिटिव कंटेंट ऑन लॉक स्क्रीन को डिसेबल करें.

