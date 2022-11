यह ब्राउजर एक्सटेंशन बताएगा किसने किया है वेरिफिकेशन के लिए पेमेंट, जानिए किसने डेवलप किया है टूल

नई दिल्ली. ट्विटर वेरिफिकेशंस के लिए यूजर्स को अब 8 डॉलर का भुगतान करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल नेटवर्क ने अपने लंबे समय से चले आ रहे स्टेटस सिंबल को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज बना दिया है. कंपनी ने ट्विटर वेरिफिकेशन बैज अब दो अलग-अलग ग्रुप में बांट दिया है. इनमें वे अकाउंट शामिल हैं, जिनको आधिकारिक तौर पर सरकार, न्यूज, मनोरंजन, या किसी अन्य कैटेगरी में नोटेबल होने के लिए वेरिफाई किया गया था. वहीं दूसकी कैटेगरी में वे अकाउंट हैं, जो ट्विटर ब्लू की सदस्यता लेकर चेकमार्क के लिए पेमेंट करते थे.

हालांकि, वेरिफाइड अकाउंट के बीच पर्सनल प्रोफाइल पर क्लिक किए बिना अंतर करना मुश्किल हो सकता है. इस बीच एक ट्विटर यूजर्स ने एक ऐसा टूल बनाया है, जिससे आप आसानी से दोनों तरह के वेरिफाई अकाउंट के बीच अतंर कर सकेंगे.

न्यूजीलैंड के वाल्टर लिम ने तैयार किया टूल

बता दें कि न्यूजीलैंड के वाल्टर लिम ने एक ऐसा ब्राउजर एक्सटेंशन तैयार किया है, जो दो अलग-अलग लेबल के लिए ट्विटर के स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन बैज को स्वैप करता है. यह बताता है कि कौन सा अकाउंट एक्चुअल वेरिफाई है और किस अकांउट को वेरिफाई करने के लिए पेमेंट किया गया है. लिम ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर आप नए ट्विटर वेरिफिकेशन फीचर को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो मैं कुछ दोस्तों के साथ क्रोम एक्सटेंशन पर काम कर रहा हूं जो आपको अंतर बताने में मदद करता है.

If you’re confused by the new Twitter Verification feature, I’ve been working with some friends on a Chrome Extension that helps you tell the differencehttps://t.co/zXkwzhXIc1 pic.twitter.com/pHTBswBnnE

— Walter Lim (@iWaltzAround) November 10, 2022