WhatsApp की शानदार ट्रिक! कॉलिंग के दौरान कम खर्च होगा आपका Mobile Data, जानें स्टेप्स

वॉट्सऐप (WhatsApp) एक ऐसी पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं. नया फोन लेने पर वॉट्सऐप ही एक ऐसी ऐप है जिसे ज़्यादातर लोग अपने फोन में डाउनलोड करते होंगे. वॉट्सऐप से कम्यूनिकेशन भी काफी आसान हो गया है. लोगों के बीच दूरी का एहसास भी वॉट्सऐप से कम लगता है. वॉट्सऐप पर हम एक दूसरे फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स और यहां तक की लोकेशन भी शेयर करते हैं. इतना ही नहीं वॉट्सऐप पर लोग एक दूसरे से वॉइस और वीडियो कॉलिंग भी करते हैं.

लेकिन कई बार इससे डेटा काफी जल्दी खत्म होता है. ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको बता दें कि आप WhatsApp call के लिए मोबाइल डेटा यूसेज़ को कैसे कम कर सकते हैं आप…

Android यूज़र्स अपनाएं ये स्टेप्स…

1.इसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर WhatsApp ओपेन करें.

2.इसके बाद ऊपर राइट कॉर्नर पर दी गई तीन डॉट पर टैप करें और फिर Settings में जाएं

3.अब Storage and Data ऑप्शन पर जाएं.

4.यहां पर कॉल ऑप्शन के लिए Less Data के ऑप्शन को ऑन कर दें.

iPhone यूज़र्स के लिए ये तरीका…

बता दें कि कॉल के दौरान डेटा बचाने के लिए iOS यूज़र्स को भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

1.सबसे पहले iPhone में वॉट्सऐप को ओपेन कर लें.

2.इसके बाद नीचे दिए गए Status, Calls, Camera, Chats ऑप्शन के साथ दिए गए Settings के ऑप्शन पर टैप करें.

3.अब यहां आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें Starred मैसेज, अकाउंट, लिंक्ड डिवाइस जैसा ऑप्शन होगा. इसमें से आपको Storage and Data का विकल्प भी दिखाई देगा.इसपर टैप कर दें.

4.यहां तीसरे नंबर पर आप आपको ‘Use Less Data for Calls’ ऑप्शन मिलेगा. इसे ON कर दें.

इस तरह से कॉल के दौरान आपके डेटा की खपत कम होगी.

