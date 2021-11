वीकेंड पर घर बैठे जीत सकते हैं 20 हज़ार रुपये! Amazon ऐप पर मिल रहा है ये शानदार मौका, जानें प्रोसेस

Amazon App Quiz November 21, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 22 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Since 1995, the Supreme Court has observed what day in India on November 9th to mark the legal professionals’ contribution?

जवाब 1: (A) Legal Services Day.

सवाल 2: In the India vs Pakistan match at the T20 World Cup, which of these batters did Shaheen Shah Afridi NOT dismiss?

जवाब 2: (D) Suryakumar Yadav.

सवाल 3: Who recently received a Best Actor award at the National Film Awards ceremony for the movie ‘Asuran’ ?

जवाब 3: (B) Dhanush.

सवाल 4: How many phases exist of this natural satellite?

जवाब 4: (C) 8.

सवाल 5: In the movie Avengers: Endgame , to which character does Captain America hand over his shield to , towards the end of the movie?

जवाब 5: (B) Falcon.

