PUBG, Call of Duty जैसे दिग्गज गेम को पीछे छोड़ इस मोबाइल Game ने बनाया लोगों को दीवाना, सबसे ज़्यादा हुआ डाउनलोड

Photo: Among Us.

मोबाइल गेम्स (Mobile Games) एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. पिछले साल में, गेमिंग मार्केट (gaming market) में मोबाइल गेम्स का रेवेन्यू लगभग 50% था. गेमिंग के नाम से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में PUBG ही आता है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल सबसे ज़्यादा डाउनलोड (most downloaded games) होने वाले 10 मोबाइल गेम्स की लिस्ट में पहले नंबर पर पब्जी नहीं बल्कि कोई दूसरा गेम है. आइए आज हम आपको 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल गेम्स के बारे में बताते हैं.2020 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला गेम बन गया है. Among Us ने PUBG Mobile, Roblox, Call of Duty: Mobile और Garena Free Fire जैसे गेम्स को पीछे छोड़ दिया है. इस गेम ने Android और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर Most Downloaded Mobile Game 2020 का टाइटल जीता है.टेम्पल रन जैसे 'एण्ड्लेस्स रनिंग' गेम्स के दौरान लॉन्च किए गए, Subway Surfers (सबवे सर्फर्स) ने केवल कंपीटीशन में बना हुआ हैं, बल्कि 2020 में सबसे अधिक डाउनलोड किए गए गेम्स में दूसरे स्थान पर बना हुआ है.PUBG की तुलना में इस लिस्ट में एक हायर बैटल रॉयल गेम हैं, जो दुनिया भर में 218 मिलियन डाउनलोड हैं.हालांकि यह पिछले साल की तुलना में लोकप्रियता में फिसल गया है, लेकिन 2020 में दुनिया भर में 175 मिलियन डाउनलोड के साथ, यह अभी लिस्ट में बना हुआ है.चार्म और डीसेंट स्टोरी के साथ एक पज़ल गेम, जिसे दुनिया भर में 171 मिलियन डाउनलोड किया गया हैं.ये एक गेम नहीं बल्कि एक पावरफूल टूलसेट जो एक वास्ट ऑनलाइन कम्यूनिटी को एक-दूसरे के साथ गेम खेलने और शेयर करने की अनुमति देता है. इस गेम के दुनिया भर में 158 मिलियन डाउनलोड थे.सिम्पल गेमप्ले के साथ गो स्टील्थ गेम 2020 में 155 मिलियन डाउनलोड के साथ काफी पॉपुलर साबित हुआ.एक रिदम प्लेटफ़ॉर्मर जहां लक्ष्य एक बॉल को कंट्रोल करना और म्यूजिक की बीट पर टाइल्स पर कूदना है. दुनिया भर में इसके 151 मिलियन डाउनलोड थे.एक अनोखा रनर जहां आप रास्ते में सभी बाधाओं को चकमा देते हुए दौड़ते हैं, टीममेट्स को इकट्ठा करते हैं और ऑपोज़िट टीम के खिलाफ संघर्ष करते हैं. इसे दुनिया भर में 141 मिलियन बार डाउनलोड किया गया था.एक दिमागी टीज़र जिसमें आपको ट्रिकी पज़ल को सॉल्व करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा. इस गेम ने 2020 में 138 मिलियन दिलों में अपना जगह बना लिया.