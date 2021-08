2021 में लोगों की पसंद बने ये 10 पॉपुलर स्मार्टफोन Games, सबसे ज़्यादा बार हुए डाउनलोड

साल 2021 के पहले 6 महीने खत्म हो चुके हैं. ये 6 महीने मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर रहे. मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स प्रदान करने वाले ऐप ‘Annie’ द्वारा पिछले 6 महीनों के परिणामों के अनुसार, इसका राजस्व 2021 में 10 करोड़ को पार कर चुका है. भारत अभी मोबाइल गेम डाउनलोडिंग के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है. जब स्मार्टफोन गेम्स पर यूज़र्स के खर्च की बात आती है तो अमेरिका सबसे ऊपर है.

आश्चर्य है कि वे मोबाइल गेम कौन से हैं जो मोबाइल गेमिंग कंपनियों को इतना मजबूत बना रहे है. यहां उन 10 स्मार्टफोन गेम्स के नाम बता रहे हैं जो साल 2021 के पहले 6 महीनें के दौरान एंड्रायड और iPhone यूज़र्स ने सबसे ज्यादा खेले हैं.

(ये भी पढ़ें- 500Mbps की हाई-स्पीड के साथ आते हैं दमदार ब्रॉडबैंड प्लान्स! मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा)

PUBG Mobile

ये गेम बैटल रॉयल मोड में अधिकतम 100 लोगों को एक साथ खेलने की अनुमति देता है. ये गेम अलग-अलग मोड प्रदान करता है, जिसमें 4v4 टीम डेथमैच मोड, ज़ोंबी मोड और बहुत कुछ शामिल है.

Honour of Kings

इस गेम के अंतरराष्ट्रीय वर्ज़न को एरिना ऑफ वेलोर कहा जाता है. ये एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरीना (MOBA) गेम है.

Among Us

Among Us गेम इनरस्लोथ द्वारा बनाया गया है. इस गेम को 4-10 प्लेयर्स खेल सकते हैं. गेम की सेटिंग एक अंतरिक्ष यान है जहां 10 चालक दल के सदस्य फंस गए हैं.

Candy Crush Saga

इस गेम में यूजर्स को कैंडीज को स्विच और मैच करना होता है. इस गेम को अकेले या दोस्तों के साथ खेला जा सकता है.

(ये भी पढ़ें-बेहद सस्ता मिल रहा है Xiaomi का 108 मेगापिक्सल वाला दमदार स्मार्टफोन, मिलेगा 120Hz डिस्प्ले)

ROBLOX

ये गेम पूरी तरह से क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट के साथ आता है और यूज़र्स को कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, एक्सबॉक्स वन या वीआर हेडसेट के माध्यम से खेलने की अनुमति देता है.

Free Fire

ये मोबाइल पर उपलब्ध सर्वाइवल शूटर गेम है, जो 10 मिनट के गेम प्ले के साथ आता है.

Ludo King

क्लासिक बोर्ड गेम को अधिकतम 4 लोग खेल सकते हैं. ये वीडियो चैट सपोर्ट के साथ आता है.

Game For Peace

गेम फॉर पीस मूल रूप से लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम PUBG मोबाइल का चीनी वर्ज़न है. ये अनिवार्य रूप से प्लेयर्स की तरह कुछ बदलाव के साथ एक अलटरनेट वर्जन है.

(ये भी पढ़ें- WhatsApp पर चुपके से पढ़ सकते हैं मैसेज, भेजने वाले को भी नहीं चलेगा पता; जानें आसान तरीका)

Minecraft Pocket Edition

ये मल्टीप्लेयर गेम, प्लेयर को अधिकतम 10 फ्रेंड्स क्रॉस-प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति देता है. ये प्लेयर्स को घरों से लेकर महल तक और बहुत कुछ बनाने की अनुमति देता है.

Call of Duty: Mobile

ये गेम 100 प्लेयर बैटल रॉयल बैटलग्राउंड और 5v5 टीम डेथमैच के सपोर्ट के साथ कभी भी मल्टीप्लेयर मैप और मोड के साथ आता है.