Google Year In Search 2019: भारत में लोगों ने गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की ये चीजें

इस साल को खत्म होने में अब कुछ दिन ही बाकि है. इससे पहले गूगल (Google) ने अपनी इयर एंड लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में गूगल ने बताया है कि इस साल भारतीयों ने गूगल पर क्या सर्च किया है. Google Year In Search 2019 में इस साल के टॉप ट्रेंड्स (Top Trends) के बारे में बताया गया है. अलग-अलग कैटिगरी में लोगों ने इस साल सबसे ज्यादा क्या सर्च किया है आइए आपको बताते हैं.1) Cricket World Cup2) Lok Sabha Elections3) Chandrayaan 24) Kabir Singh5) Avengers: Endgame6) Article 3707) NEET results8) Joker9) Captain Marvel10) PM Kisan Yojanaइस बार भारत में गूगल पर अभिनंदन के बारे में लोगों ने जम कर सर्च किया है. यही वजह है कि Personalities कैटिगरी में अभिनंदन टॉप पर हैं. पिछली बार यहां प्रिया प्रकाश वरियर का नाम था. इस साल दूसरे नंबर पर लता मंगेशकर हैं, जबकि तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः युवराज सिंह और आनंद कुमार हैं. आइए बताते हैं टॉप 10 पर्सनालिटीज के नाम:1) Abhinandan Varthaman2) Lata Mangeshkar3) Yuvraj Singh4) Anand Kumar5) Vicky Kaushal6) Rishabh Pant7) Ranu Mondal8) Tara Sutaria9) Siddharth Shukla10) Koena Mitraफिल्मों की बात करें तो इस साल भारत में सबसे ज्यादा कबीर सिंह के बारे में सर्च किया गया है. दूसरे नंबर पर एवेंजर्स एंडगेम रही, जबकि तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः जोकर और कैप्टन मार्वेल रहे हैं.1) Kabir Singh2) Avengers: Endgame3) Joker4) Captain Marvel5) Super 306) Mission Mangal7) Gully Boy8) War9) Housefull 410) Uri - The Surgical Strikeइस बार भारत में सबसे ज्यादा ‘ले फोटो ले’ गाना सर्च किया गया है. दूसरे नंबर पर रानु मंडल का ‘तेरी मेरी कहानी’ है.1) Le Photo Le2) Teri Meri Kahani3) Teri Pyari Pyari Do Akhiyan4) Vaste5) Coca-Cola Tu6) Gori Tori Chunari Ba Lal Lal Re7) Pal Pal Dil Ke Paas8) Ladki Aankh Mare9) Payaliya Bajni Lado Piya10) Kya Baat Haiन्यूज की बात करें तो साल 2019 में सबसे ज्यादा लोगों ने लोक सभा इलेक्शन रिजल्ट सर्च किया है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चंद्रयान 2 है जबकि तीसरे नंबर पर Article 370 है.1) Lok Sabha election results2) Chandrayaan 23) Article 3704) PM Kisan Yojana5) Maharashtra assembly elections6) Haryana assembly election result7) Pulwama attack8) Cyclone Fani9) Ayodhya verdict10) Amazon forest fireGoogle के Near Me कैटिगरी में इस बार टॉप पर ‘डांस क्लास नियर मी’ रहा है. दूसरे नंबर पर यहां सलून नियर मी है.1) Dance classes near me2) Salons near me3) Costume stores near me4) Mobile stores near me5) Saree shop near me6) Air quality Index near me7) Furniture store near me8) Toy store near me9) Electronic stores near me10) Spa near meGoogle पर लोग 'How to' लोग ज्यादा सर्च करते हैं. इस कैटिगरी में नंबर-1 पर भारत में इस बार How to Vote रहा है.1) How to vote2) How to link Aadhar to PAN3) How to check name in voter list4) How to check NEET result5) How to select channels as per TRAI6) How to remove Holi colour7) How to play PUBG8) How to get Fastag9) How to know polling booth10) How to file GSTR-9स्पोर्ट्स इवेंट में इस बार नंबर-1 पर क्रिकेट वर्ल्ड कप रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर प्रो कबड्डी लीग है.1) Cricket World Cup2) Pro Kabaddi League3) Wimbledon4) Copa América5) Australian Open6) French Open7) Super Bowl8) The Ashes9) US Open10) Indian Super Leagueइस साल What is कैटिगरी में गूगल पर भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने Article 370 के बारे में सर्च किया है. इसके बाद दूसरे नंबर पर एग्जिट पोल के बारे में है.1) What is Article 370?2) What is exit poll?3) What is a black hole?4) What is howdy Modi?5) What is e-cigarette?6) What is DLS method in cricket?7) What is Ayodhya case?8) What is Article 15?9) What is surgical strike?10) What is National Register of Citizens of India?