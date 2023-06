नई दिल्ली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (twitter) ने एक और नए फीचर का ऐलान किया है. इस फीचर की सबसे खास बात है कि यूजर अब ट्वीट करने के बाद भी उस ट्वीट को एडिट कर सकते हैं. इसकी शुरुआत आज यानी 7 जून से हो चुकी है. कंपनी ने बताया कि आज यानी बुधवार, 7 जून से ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स के पास पहले से पोस्ट किए गए ट्वीट्स को एडिट करने के लिए एक घंटे का समय होगा.

वैसे तो ट्विटर ने इस फीचर को अक्टूबर 2022 में ही लॉन्च कर दिया था. फीचर के लॉन्च के समय से यह सुविधा केवल 30 मिनट तक सीमित थी. ट्विटर यूजर्स सालों से इस फीचर की मांग कर रहे थे. जिसके बाद इस फीचर का नया एडिशन लॉन्च किया गया.

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets.

— Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023