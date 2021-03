दुनिया का पहला Tweet खरीदने के लिए इस कंपनी के मालिक ने लगाई सबसे बड़ी बोली, पढ़ें आखिर क्या लिखा था उसमें..

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

माइक्रो ब्लाॅगिंग साइट ट्विटर (Twitter)के सीईओ जैक डोरसी (Jack Dorsey) ने शुक्रवार को अपना पहला ट्वीट बेचने का ऐलान किया. डोरसी ने अपने 2006 के पहले ट्वीट को क्रिप्टोकरंसी के रूप में बेचने की घोषणा की. बता दें कि डोरसी का 15 साल पुराना ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर अब तक के सबसे प्रसिद्ध ट्वीट्स में से एक है. इस ट्वीट को 22 मार्च 2006 को लिखा गया था, जिसे अब क्रिप्टोकरेंसी के रुप में बेचा जा रहा है. इस ट्वीट के लिए शनिवार को अधिकतम 2 करोड़ रुपये की बोली लग चुकी थीं. डिजिटल मेमोरी को कलेक्ट करने के शौकीन लोग ट्वीट के लिए बोली लगा रहे थे.जैक डोरसी का पहला ट्वीट 22 मार्च, 2006 का है. इसमें डोरसी ने ट्वीट पोस्ट किया था– जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर ("just setting up my twttr"). डोरसी ने शनिवार को एक लिंक ट्वीट किया जिसमें ट्वीट खरीदने की बोली प्रक्रिया चालू थी. वैल्यूएबल्स के अनुसार, आप जो खरीद रहे हैं वह ट्वीट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट है. यह यूनिक है क्योंकि इसे निमार्ता द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया गया है.डोरसी का पहला ट्वीट NFT पर बिकेगा. एनएफटी यानी नॉन-फंजिबल टोकन. एनएफटी एथेरियम ब्लॉकचैन पर एक डिजिटल टोकन है. जैक डोरसी ने इसे लेकर ट्वीट किया है, जहां वेबसाइट का लिंक शेयर किया गया है. ये लिंक वैल्युएबल्स का है, जिसके अनुसार आप जो खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं वह ट्वीट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट है. इस लिंक पर जाकर कोई भी ट्वीट खरीदारी के लिए बोली लगा सकता है. यह ट्वीट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट है. इस सर्टिफिकेट पर जैक डोरसी का साइन भी होगा. ट्वीट खरीदने वाले को एक प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा.जैक डोरसी के ट्वीट के शनिवार को ही 20 लाख डाॅलर की सबसे बड़ी बोली जस्टिन सन की तरफ से लगाई गई थी. सन डिजिटल TRON के फाउंडर हैं. यह कंपनी एक ब्लाॅकचेन प्लेटफाॅर्म है. एक तरह से यह क्रिप्टोकरेंसी की ही तकनीक है. इतना ही नहीं सन बिटटोरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म के भी प्रमुख हैं.