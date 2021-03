Twitter के CEO जैक डोरसी बेचेंगे अपना पहला ट्वीट, 2 करोड़ रुपये की लगी बोली, जानें ऐसा क्या लिखा था उसमें..

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

माइक्रो ब्लाॅगिंग साइट ट्विटर (Twitter)के सीईओ जैक डोरसी (Jack Dorsey)के ट्वीट अब बिकने के लिए तैयार है. जैक डोरसी ने अपना ट्वीट नीलाम करने का ऐलान किया है. डोरसी ने शनिवार को अपने 6 मार्च, 2006 के पहले ट्वीट को क्रिप्टोकरंसी के रूप में बेचने की घोषणा की. डोरसी के इस ट्वीट को खरीदने के लिए 2,67,000 डॉलर की बोली पहुंच गई है. बता दें कि डोरसी का 15 साल पुराना ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर अब तक के सबसे प्रसिद्ध ट्वीट्स में से एक है और यह डिजिटल मेंमोरी के लिए उच्च कीमत चुकाने के लिए बोलीदाताओं को आकर्षित कर सकता है. ट्वीट की उच्चतम बोली शनिवार को 100,000 डाॅलर (लगभग रु. 73.1 लाख) थी.जैक डोरसी का पहला ट्वीट 6 मार्च, 2006 का है. इसमें डोरसी ने ट्वीट पोस्ट किया था– जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर ("just setting up my twttr"). डोरसी ने शनिवार को एक लिंक ट्वीट किया जिसमें ट्वीट खरीदने की बोली प्रक्रिया चालू थी. वैल्यूएबल्स के अनुसार, आप जो खरीद रहे हैं वह ट्वीट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट है. यह यूनिक है क्योंकि इसे निमार्ता द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया गया है.डोरसी का पहला ट्वीट NFT पर बिकेगा. एनएफटी यानी नॉन-फंजिबल टोकन. एनएफटी एथेरियम ब्लॉकचैन पर एक डिजिटल टोकन है. यह यूनिक डिजिटल वस्तुओं के स्वामित्व को खरीदने और बेचने की अनुमति देता है और ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाले लोगों का एक रिकॉर्ड रखता है. एक ट्वीट के खरीदार को एक ऑटोग्राफ्ड डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा.जिसमें क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके हस्ताक्षरित किया जाएगा. इसमें वैल्यूएबल्स वेबसाइट के अनुसार मूल ट्वीट के मेटाडेटा शामिल होंगे. ट्वीट ट्विटर वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा.