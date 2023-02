ट्विटर की सेवाएं ठप्प, फेसबुक-इंस्टाग्राम में भी आ रही है दिक्कत, हजारों लोग हुए परेशान

नई दिल्ली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम कथित तौर पर डाउन हो गए हैं. वैश्विक स्तर पर हजारों लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. अमेरिका के यूजर्स ने सबसे अधिक आउटेज की सूचना दी है. कई ट्विटर यूजर्स ने बताया कि वे नए ट्वीट पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं. उनको पोस्ट करने पर एक एरर मैसेज मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, ‘आप ट्वीट भेजने की दैनिक सीमा पार कर चुके हैं.’

इस बारे में ट्विटर की सपोर्ट टीम ने कहा कि वे इस इश्यू से अवगत हैं और इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं. टीम ने कहा कि ट्विटर आप में से कुछ के लिए उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है. परेशानी के लिए खेद है. हम इस बारे में अवगत हैं और इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं.

— Twitter (@Twitter) February 8, 2023