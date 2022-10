ट्विटर ने मिक्स मीडिया फीचर पेश किया, अब एक ही ट्वीट में जोड़ सकेंगे वीडियो, इमेज और GIF

नई दिल्ली. कभी-कभी ट्विटर अपने विचार जाहिर करने के लिए आपको एक से ज्यादा मीडिया की जरूरत होती है. इसी को देखते हुए ट्विटर ने बुधवार को घोषणा की कि सभी आईओएस और एंड्रॉयड यूजर्स अब एक ही ट्वीट में पिक्चर, वीडियो और जीआईएफ पोस्ट कर सकेंगे. इससे यूजर के लिए ट्विटर पर अपने विचार व्यक्त करना थोड़ा आसान हो जाएगा. इस संबंध में ट्विटर सपोर्ट ने ट्वीट करते हुए कहा कि ट्विटर पर इसे विजुअल के साथ मिक्स करने के लिए तैयार हो जाइए.

मिक्स मीडिया ट्वीट करना पहले की तरह ट्वीट करने जैसा ही है. मिक्स ट्वीट करने के लिए आपको एक ट्वीट लिखना होगा. फिर उसमें मीडिया या जीआईएफ आइकन सेलेक्ट करना होगा. गौरतलब है कि यूजर्स एक ट्वीट में अधिकतम चार वीडियो, इमेज या GIF जोड़ सकते हैं. अपडेट वर्तमान में आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध है.

बेहद आसान है तरीका

ट्वीट में मिक्स मीडिया जोड़ना काफी आसान है. ट्वीट लिखते समय, ‘मीडिया’ या ‘जीआईएफ’ आइकन पर टैप करें और उस कंटेंट को सेलेक्ट करें जिसे आप शेयर करना चाहते हैं. इस दौरान अपनी तस्वीरों को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए उसमें टेक्ट जोड़ना न भूलें.

