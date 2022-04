Twitter के Edit बटन पर काम शुरू, स्क्रीनशॉट में देखें कैसा होगा ये नया एडिट फीचर

ट्विटर (Twitter) का ‘एडिट बटन’ (Edit Button) फीचर पिछले काफी समय से काफी चर्चा में है. ट्विटर ने अपने एडिट ट्वीट फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका इंतज़ार लोग सालों से अपने प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं. लेकिन नए डेवलपमेंट से पता चलता है कि ट्विटर बैकएंड में कुछ बदलाव कर रहा है जो आपके द्वारा एडिट किए जाने से पहले ट्वीट्स के पिछले सेट को बरकरार रखेगा.

डिटेल शोधकर्ता जेन मनचुन वोंग द्वारा शेयर की गई है, जिन्होंने ट्वीट किया था कि एडिट बटन में ‘अपरिवर्तनीय’ गुणवत्ता हो सकती है. उन्होंने कहा हमें अभी भी नहीं पता है कि आपके ट्वीट की एडिट हिस्ट्री पब्लिक के लिए फ्रंट-एंड पर कैसी दिखेगी. वोंग का कहना है कि शुरू में ये एडिट बटन सिर्फ ट्विटर ब्लू यूज़र्स के लिए पेश कर सकता है, और आने वाले समय में किसी समय सभी के लिए ये सुविधा लाने की उम्मीद है.

कई लोगों ने जेन की पोस्ट पर कमेंट कर, अपने विचार शेयर किए कि कैसे ट्विटर के इंजीनियरों द्वारा एडिट ट्वीट फंक्शन का इस्तेमाल या डिज़ाइन किया जाना चाहिए.

इस बीच, ऐप शोधकर्ता एलेसेंड्रो पलुज़ी ने भी नए एडिट बटन के स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया, और ट्विटर पर लाइव होने दिखने वाले फीचर के संभावित लुक को टीज़ किया. एक स्क्रीनशॉट में, पलुज़ी दिखाता है कि आपके ट्वीट के दाईं ओर तीन-बिंदु मेनू में ‘ट्वीट एडिट करें’ ऑप्शन कैसे दिखाई दे सकता है.

#Twitter is working on the edit button 👀 pic.twitter.com/684nQ5bhnF

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 15, 2022