नई दिल्ली. ट्विटर ने रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है. इसके तहत ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब कॉन्टेंट क्रिएटर्स को उनके पोस्ट और उन पर आने वाले रिप्लाई में दिखने वाले ऐड्स की कमाई में हिस्सा देगा. एलन मस्क ने अनाउंस किया था कि पहले राउंड के पेआउट में 5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 41 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे.

ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, “सरप्राइज़, आज हमने अपना क्रिएटर ऐड्स रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया. अब क्रिएटर्स को विज्ञापन से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी मिलेगी. हमारा ये कदम और ज्यादा लोगों को पैसे कमाने में मदद करेगा. आने वाले समय में हम इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ाएंगे, ताकि सभी एलिजिबल क्रिएटर्स इसके लिए अप्लाई कर सकें.”

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program.

We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our…

— Twitter (@Twitter) July 13, 2023