Threads पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में Twitter, एलन मस्क बोले- कॉम्पिटीशन ठीक है, पर चीटिंग गलत

नई दिल्ली. मेटा ने ट्विटर के कॉम्पिटीशन में थ्रेड्स (Threads) ऐप लॉन्च किया है. एक दिन पहले लॉन्च हुआ ये ऐप खासी पॉपुलैरिटी बटोर रहा है. इसको लेकर एलन मस्क का रिएक्शन भी आ गया है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि कॉम्पिटीशन ठीक है, पर चीटिंग करना गलत है.

दरअसल, ट्विटर डेली न्यूज नाम के ट्विटर हैंडल ने एक न्यूज ट्वीट किया. इसमें लिखा था कि एलन मस्क के वकील ने मार्क जकरबर्ग को नोटिस भेजा है. इस नोटिस में लिखा है कि ट्विटर मेटा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है. आरोप है कि मेटा ने ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सिस्टमैटिक तरीके से, जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से गलत इस्तेमाल किया.

इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने लिखा, “कॉम्पिटीशन होना ठीक है, पर चीटिंग गलत है.”

Competition is fine, cheating is not

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023