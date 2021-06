Twitter ने भारत में ब्लॉक किया पंजाबी रैपर Jazzy B का अकाउंट, केंद्र ने किया था अनुरोध, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली. नए IT नियमों (New IT Rules) का पालन करने में देरी के बीच, ट्विटर (Twitter) ने भारत में चार अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें पंजाबी रैपर-गीतकार जैज़ी बी (Jazzy B) भी शामिल हैं. US बेस्ड कोलेबोरेटिव आर्काइव लुमेन डेटाबेस के मुताबिक, सोशल मीडिया दिग्गज ने ये कदम भारत सरकार की तरफ किए गए कानूनी अनुरोध के बाद उठाया है. सिंगर के अकाउंट पर दिए गए मैसेज में कहा, "jazzyb के अकाउंट को कानूनी मांग के जवाब में भारत में ब्लॉक कर दिया गया है.” भारतीय-कनाडाई गायक ने नए कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध कर रहे किसानों (Farmers Protest) का समर्थन करने के लिए दिसंबर में सिंघू बॉर्डर का दौरा किया.

जैज़ी बी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों का समर्थन करते रहे हैं और ट्विटर पर विरोध के बारे में कई अपडेट पोस्ट किए हैं. ट्विटर ने चार खातों पर कार्रवाई की है जिनमें हिप-हॉप कलाकार एल-फ्रेश द लायन भी शामिल है. खातों को "जियो-रिस्ट्रिक्टेड" किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत के बाहर के लोग अभी भी अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं. एक बयान में, एक ट्विटर प्रवक्ता ने IANS को बताया कि जब उसे एक वैध कानूनी अनुरोध प्राप्त होता है, तो वह ट्विटर नियमों और स्थानीय कानून दोनों के तहत इसकी समीक्षा करता है.

अगर कंटेंट ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे हटा दिया जाएगा

प्रवक्ता ने कहा, "अगर कंटेंट ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करता है, तो कंटेंट को सर्विस से हटा दिया जाएगा. सभी मामलों में, हम सीधे अकाउंट यूजर को सूचित करते हैं ताकि वे जान सकें कि हमें अकाउंट से संबंधित कानूनी आदेश प्राप्त हुआ है.” सामग्री को रोकने से पहले, ट्विटर ने अकाउंट होल्डर्स को सूचित किया था, ताकि वे जान सकें कि भारत सरकार के कानूनी अनुरोध के जवाब में कार्रवाई की गई है.

हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे

इससे पहले सोमवार को, नए आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर आईटी मंत्रालय के साथ चल रही खींचतान के बीच, ट्विटर ने कहा कि वह भारत के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है, और प्लेटफॉर्म पर होने वाली महत्वपूर्ण सार्वजनिक बातचीत की सेवा कर रहा है. कंपनी ने अपने बयान में कहा, "हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और हमारी प्रगति से जुड़ी सभी जानकारी साझा की गई है. हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे.”